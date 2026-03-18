應用擴大 全球邁向算力經濟新紀元

ＡＩ需求熱度不減，輝達執行長黃仁勳表示，預估ＡＩ基礎建設需求到二○二七年將為輝達帶來一兆美元營收，較先前預估的五千億美元翻倍；此外，ＡＩ產業已從過去的模型訓練階段，正式跨入「推論（Inference）」與「代理型ＡＩ」時代。這也象徵全球科技產業正進入「算力經濟」新紀元。

輝達ＧＴＣ年度技術大會美西時間十六日在加州聖荷西登場，黃仁勳發表主題演說，他再度提出強勁的ＡＩ基礎建設需求，粉碎ＡＩ泡沫化的疑慮。他說，「不久前在同樣的發布場合上，我很確定ＡＩ基礎建設將帶來高達五千億美元需求，但今天我再告訴大家，這個需求到二○二七年將突破一兆美元，甚至比這個金額還高。」主因為ＡＩ發展已從模型訓練為核心的初期階段，邁入以推論運算為主的商業化時代。

黃仁勳說，在過去一年中，ＡＩ跨越一個重要的門檻，也就是模型的能力首次達到足以大規模應用的程度。推理能力提升、ＡＩ幻覺顯著減少，基於ＡＩ的應用也首次開始產生真正的經濟價值。

黃仁勳表示，ChatGPT的出現開啟生成式ＡＩ時代，並推動人工智慧從生成式ＡＩ進一步邁向代理型ＡＩ，使電腦運算模式從傳統搜尋逐步轉向生成與推論。相較於單純的問答工具，生成式ＡＩ能直接創造生產力，也帶動全球對算力需求快速攀升，推論需求在過去兩年間已大幅成長，暴增約一百萬倍。

黃仁勳認為，ＡＩ仍處於非常早期的階段，但方向明確。他說，他看到全球各地正看到晶片工廠、電腦組裝廠及ＡＩ工廠，以前所未有的規模興建，這正成為人類史上規模最大的基礎設施建設工程。

黃仁勳說，從輝達業務結構來看，約有六成營收來自大型雲端服務供應商，主要集中在全球前五大雲端業者，而很多需求來自企業內部應用，包含推薦系統與搜尋服務，正逐漸從傳統演算法轉向深度學習與大型語言模型；其他四成收入來自機器人、邊緣運算、超級電腦以及企業伺服器等不同應用場景，顯示ＡＩ應用範圍正在快速擴大，不再只是單一應用，而是逐漸成為新一代的重要運算平台。

輝達也在ＧＴＣ大會大秀技術實力。包括首度整合七顆晶片組成的全新Vera Rubin機架，並首度釋出下一代Feynman架構的ＣＰＵ名稱，取名為Rosa。

黃仁勳還提出「Token（詞元）工廠經濟學」概念，強調ＡＩ資料中心的競爭關鍵，不再只是算力規模，反而是每單位電力可產出的Token數量（Tokens per Watt）。由於資料中心的電力供給具備上限，在固定功率條件下，誰能以更高效率生成更多Token，誰就能以更低成本提供ＡＩ服務並取得更高利潤。此外，未來Token將成為全新的大宗商品（Commodity）。