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三星9萬元三折疊手機 停賣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。（法新社）
三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。（法新社）

三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。除了製造過程複雜、近來記憶體價格飆升推高成本等因素，彭博資訊指出，停售的策略也凸顯這款售價高達2,899美元（約新台幣9萬元）的裝置，從一開始的定位就較傾向於展現技術實力，而非該公司行動裝置產品陣容的核心。

三星電子發言人說，公司將從南韓本土市場開始停售Galaxy Z TriFold，接著等到清理完剩餘存貨後，就會停止在美國的銷售。

南韓媒體引述產業觀察家說法指出，三星停售這款三折機，主要是因為製造成本太高，近來全球記憶晶片價格飆漲，更讓情況雪上加霜。

彭博資訊報導，停售這款三折疊手機其實早有跡象，三星官網本月已不再預告Galaxy Z TriFold的補貨時間，目前官網顯示「已售罄」。根據社群媒體與Reddit的消息，近期仍有消費者在美國德州與紐約部分地區的三星體驗店找到現貨，顯示目前仍有部分庫存可購買。

三星去年12月發表Galaxy Z TriFold，開賣第一天就秒殺，在南韓市場已進行十多次補貨，儘管每次數量有限。這款手機配備兩個軸承，展開後可變成一台10吋的大型平板，展現三星製造技術實力，然而，其高昂價格也使這款三折機註定成為小眾市場產品，主要鎖定最富有的早期採用者。

該機於去年12月12日在南韓上市，售價為359萬韓元，並於今年1月在美國推出。

三星曾大力宣傳這款三折疊手機大尺寸螢幕的多工處理能力，不過，在銷售方面則採取一些折衷做法，包括消費者只能透過三星官方直接購買，而電信商與零售通路從未販售，這也進一步暗示Galaxy Z TriFold的短暫產品周期。

消費者 手機 行動裝置

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