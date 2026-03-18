SK集團會長崔泰源：全球記憶體預估全球缺貨到2030年

全球近來掀起「養龍蝦（OpenClaw）」熱潮，全球ＡＩ霸主、輝達執行長黃仁勳宣布推出NemoClaw，讓使用者能建立安全又具隱私的代理式ＡＩ工具；此外，他也宣布輝達將進軍太空打造資料中心，而延續去年人形機器人的熱門話題，他並與迪士尼合作研發的機器人「冰雪奇緣」的雪寶（Olaf）同框互動，展現輝達讓實體ＡＩ與機器人加速走向現實的技術。

2026-03-18 00:00