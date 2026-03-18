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SK集團會長崔泰源：全球記憶體預估全球缺貨到2030年

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

南韓SK集團會長崔泰源美西時間16日出席輝達GTC大會受訪時透露，AI運算需求暴增，全球記憶體可能「一路缺到2030年」，示警市場結構性供不應求將持續，並承諾將研擬對策，盼紓解記憶體價瘋漲壓力。

SK集團的SK海力士在全球DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）都扮演關鍵供應商角色。此前業界普遍預期這波記憶體缺貨將延續至2028年，崔泰源這次將時間點拉長至2030年，意味市場供不應求狀況更為嚴峻，法人看好，南亞科（2408）、華邦（2344）、群聯（8299）、威剛（3260）等台灣記憶體相關業者都將受惠漲價效益。

綜合外媒報導，崔泰源指出，AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求大增，但新建晶圓廠產能通常需多年才能實際開出，加上海外設廠受限於水電、土地和施工人才等，增產速度無法跟上市場需求，是導致記憶體缺貨難解的主要原因。

他直言，最起碼到2030年，記憶體都會處於「一路缺貨」狀態。SK海力士將提出措施穩定記憶體價格，近期將公布具體策略。

台灣記憶體相關業者同步看旺市況。南亞科總經理李培瑛先前表示，本季價格逐月走高，第2季報價將呈現跳增，供給緊張態勢最快也要到2028年下半年才可能逐步改善。

南亞科 威剛 李培瑛

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