擴大版圖…輝達趕搭「養龍蝦」商機 推NemoClaw軟體

全球近來掀起「養龍蝦（OpenClaw）」熱潮，全球ＡＩ霸主、輝達執行長黃仁勳宣布推出NemoClaw，讓使用者能建立安全又具隱私的代理式ＡＩ工具；此外，他也宣布輝達將進軍太空打造資料中心，而延續去年人形機器人的熱門話題，他並與迪士尼合作研發的機器人「冰雪奇緣」的雪寶（Olaf）同框互動，展現輝達讓實體ＡＩ與機器人加速走向現實的技術。

輝達年度ＧＴＣ大會於美西時間十六日在加州聖荷西登場，黃仁勳穿著招牌黑色皮衣，在兩個多小時的主題演說中，他表示持續看好ＡＩ晶片的需求，並分享輝達未來產品的路線圖，他也宣布輝達將在自動駕駛平台擴大與車廠的合作對象。

開源ＡＩ代理系統OpenClaw近來爆紅，OpenClaw的標誌是一隻龍蝦，網友將安裝和使用過程稱為「養龍蝦」，OpenClaw主打可自動分解任務、呼叫工具並執行多步驟操作，被視為代理型ＡＩ（Agentic AI）的代表性框架。黃仁勳指出，OpenClaw讓AI代理可透過「一鍵完成」，將像Windows作業系統改變ＰＣ一樣，徹底改變ＡＩ行業，亦即「ＡＩ領域的Windows時刻來了」。因此每家企業都需要制定「OpenClaw戰略」，就如同過去企業必須擁有雲端與行動化策略一樣。

但黃仁勳坦言，OpenClaw在企業環境中的最大挑戰在於安全性，由於代理型ＡＩ可存取敏感資料、執行程式碼並與外部系統互動，一旦缺乏適當控管，恐引發資安與合規風險。因此輝達推出NemoClaw，作為OpenClaw的企業級參考架構，透過多層安全機制，協助企業在內網安全部署。

輝達此舉也宣告搶進代理式ＡＩ市場。黃仁勳說，當ＡＩ進入後代理時代，每家軟體即服務公司都是「代理即服務」的公司，將專屬領域知識轉化為可租用的「數位代理勞動力」，「這是一次企業ＩＴ的文藝復興，將成為一個數兆美元的產業」。

黃仁勳也首度透露，為進一步擴張ＡＩ基礎設施，輝達也正與夥伴共同研發「Vera Rubin Space One」太空電腦，在太空建立資料中心。但他也說，還得克服新型輻射冷卻技術，確保超級電腦運算在真空與強輻射環境下，仍能維持穩定運作。

而演說接近尾聲時照例安排驚喜橋段，讓「雪寶」登台與黃仁勳交談，「雪寶」以高度擬真的動作與語音互動亮相，不僅能即時回應指令，還可自然對話與肢體表演，展現出接近真人的互動能力。

黃仁勳表示，未來ＡＩ不只存在於雲端與螢幕，而將進入現實世界，成為能理解、思考並執行任務的實體。透過結合生成式ＡＩ、推理能力與機器人控制技術，ＡＩ將從「會說話」進化到「會做事」。