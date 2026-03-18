GTC大會登場！輝達AI營收衝向1兆美元 兩大平台帶動明年業績翻倍

輝達年度盛會「GTC 2026」16日登場，執行長黃仁勳在開幕專講高喊AI需求強勁，並預期Blackwell與Vera Rubin這兩大平台2027年帶來的營收，將較2026年翻倍至1兆美元，現場驚呼。

黃仁勳認為，AI產業已從過去的模型訓練階段，正式跨入「推理」與「代理AI」時代，而真正能夠創造商業價值的核心，正是由推理所產生的token（符元）。法人看好，輝達AI營收有望較預期翻倍，意味出貨動能強勁，台積電、鴻海等重量級夥伴也將跟著旺。

黃仁勳重申先前提出的「AI是五層蛋糕」框架，包括能源、晶片、運算基礎設施、模型及應用，也指出「我們重新發明了運算，就像PC和網際網路革命」，「我們正處於新的平台變革開端」，運算方式正從「檢索型」轉向「生成型」，「推論的轉折點已經到來」，「而且需求一直增加」。

輝達執行長黃仁勳於GTC 2026秀出最新Vera Rubin平台。記者李孟珊／攝影

黃仁勳說，ChatGPT開啟生成式AI時代，並推動人工智慧從生成式AI邁向代理型AI，使電腦運算模式從傳統搜尋，轉向生成與推理。相較於單純的問答工具，代理AI能直接創造生產力，也帶動全球對算力需求快速攀升，推理需求在過去兩年間已大幅成長，暴增約100萬倍。

他並提出「token工廠經濟學」，強調每瓦性能是商業變現的核心，斷言AI代理會終結傳統SaaS模式，未來「年薪+token預算」將成職場標配。

黃仁勳說，去年預估BlackWell和Vera Rubin到2026年，能帶進5,000億美元營收，「但現在，我見到的是到2027年至少1兆美元營收」。