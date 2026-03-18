聽新聞
0:00 / 0:00

GTC大會登場！輝達AI營收衝向1兆美元 兩大平台帶動明年業績翻倍

經濟日報／ 特派記者李孟珊、編譯季晶晶／綜合報導
輝達年度盛會「GTC 2026」16日登場。 美聯社
輝達年度盛會「GTC 2026」16日登場。 美聯社

輝達年度盛會「GTC 2026」16日登場，執行長黃仁勳在開幕專講高喊AI需求強勁，並預期Blackwell與Vera Rubin這兩大平台2027年帶來的營收，將較2026年翻倍至1兆美元，現場驚呼。

黃仁勳認為，AI產業已從過去的模型訓練階段，正式跨入「推理」與「代理AI」時代，而真正能夠創造商業價值的核心，正是由推理所產生的token（符元）。法人看好，輝達AI營收有望較預期翻倍，意味出貨動能強勁，台積電、鴻海等重量級夥伴也將跟著旺。

黃仁勳重申先前提出的「AI是五層蛋糕」框架，包括能源、晶片、運算基礎設施、模型及應用，也指出「我們重新發明了運算，就像PC和網際網路革命」，「我們正處於新的平台變革開端」，運算方式正從「檢索型」轉向「生成型」，「推論的轉折點已經到來」，「而且需求一直增加」。

輝達執行長黃仁勳於GTC 2026秀出最新Vera Rubin平台。記者李孟珊／攝影
輝達執行長黃仁勳於GTC 2026秀出最新Vera Rubin平台。記者李孟珊／攝影

黃仁勳說，ChatGPT開啟生成式AI時代，並推動人工智慧從生成式AI邁向代理型AI，使電腦運算模式從傳統搜尋，轉向生成與推理。相較於單純的問答工具，代理AI能直接創造生產力，也帶動全球對算力需求快速攀升，推理需求在過去兩年間已大幅成長，暴增約100萬倍。

他並提出「token工廠經濟學」，強調每瓦性能是商業變現的核心，斷言AI代理會終結傳統SaaS模式，未來「年薪+token預算」將成職場標配。

黃仁勳說，去年預估BlackWell和Vera Rubin到2026年，能帶進5,000億美元營收，「但現在，我見到的是到2027年至少1兆美元營收」。

圖表／經濟日報
圖表／經濟日報

輝達 黃仁勳 台積電 人工智慧

延伸閱讀

黃仁勳將AI基建規模上修至逾兆美元 這檔ETF一網打盡

陳其邁參與輝達GTC大會 高雄將加速推動物理AI應用、邁向產業樞紐

不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

整理包／黃仁勳高喊輝達全面卡位 AI 工廠時代 一文掌握演講關鍵重點

相關新聞

擴大版圖…輝達趕搭「養龍蝦」商機 推NemoClaw軟體

全球近來掀起「養龍蝦（OpenClaw）」熱潮，全球ＡＩ霸主、輝達執行長黃仁勳宣布推出NemoClaw，讓使用者能建立安全又具隱私的代理式ＡＩ工具；此外，他也宣布輝達將進軍太空打造資料中心，而延續去年人形機器人的熱門話題，他並與迪士尼合作研發的機器人「冰雪奇緣」的雪寶（Olaf）同框互動，展現輝達讓實體ＡＩ與機器人加速走向現實的技術。

GTC大會登場！輝達AI營收衝向1兆美元 兩大平台帶動明年業績翻倍

輝達年度盛會「GTC 2026」16日登場，執行長黃仁勳在開幕專講高喊AI需求強勁，並預期Blackwell與Vera Rubin這兩大平台2027年帶來的營收，將較2026年翻倍至1兆美元，現場驚呼。

應用擴大 全球邁向算力經濟新紀元

ＡＩ需求熱度不減，輝達執行長黃仁勳表示，預估ＡＩ基礎建設需求到二○二七年將為輝達帶來一兆美元營收，較先前預估的五千億美元翻倍；此外，ＡＩ產業已從過去的模型訓練階段，正式跨入「推論（Inference）」與「代理型ＡＩ」時代。這也象徵全球科技產業正進入「算力經濟」新紀元。

「光進銅退」還早？黃仁勳GTC喊光銅並進 美銀：比預期晚半年到一年

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日於GTC演講高舉與台積電（2330）合作開發的全球首款CPO（共同封裝光學）Spectrum X 晶片，宣布第一款CPO交換器正式量產，不過，他強調光跟銅傳輸並重，光學傳輸今年先以向外擴展Scale-out為主，大規模的向上擴展（scale-up）時間為2028年，美銀證券認為這比投資人預期時間晚了半年到一年。

三星9萬元三折疊手機 停賣

三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。除了製造過程複雜、近來記憶體價格飆升推高成本等因素，彭博資訊指出，停售的策略也凸顯這款售價高達2,899美元（約新台幣9萬元）的裝置，從一開始的定位就較傾向於展現技術實力，而非該公司行動裝置產品陣容的核心。

蘋果新耳罩耳機 售價1.8萬

蘋果16日推出AirPods Max 2耳罩式耳機，搭載蘋果自研的H2晶片，具備更出色的主動式降噪功能，不僅音質提升，還首度支援「適應性音訊」、「對話感知」、「語音隔離」和「即時翻譯」等功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。