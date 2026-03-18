輝達 GTC 盛會／背板新面孔 永擎上榜

輝達「GTC 2026」美西時間16日登場，執行長黃仁勳在開幕專講再度秀出知名的「黃仁勳背板」，這次共有全球194家企業與學校入列，台灣則有15家，甫掛牌的AI伺服器廠永擎是台廠唯一的新面孔，攜手輝達強攻新世代AI商機。

此前，永擎並未登上黃仁勳任何一場演說的供應鏈背板當中，這次首度入列「黃仁勳背板」，凸顯技術與實力獲得輝達肯定。

永擎是主機板廠華擎（3515）旗下AI伺服器廠，出貨的產品以輝達HGX Rubin NVL8，以及輝達MGX模組化伺服器，例如RTX PRO 6000／RTX PRO 4500 Blackwell Server等為主。

永擎現階段接單火熱，董事長許隆倫之前透露，現階段AI伺服器訂單有望看到第3季，目前永擎約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品。

永擎預期，通用型伺服器從去年第3季起至明年，都將維持正常成長，業績可望成長雙位數。同時，去年第4季已經啟動小量生產B300伺服器，今年首季出貨量將超越B200，成為主要成長動能。

永擎看好，AI伺服器市場需求非常強勁，市場仍處於剛開始階段，並無泡沫化風險。永擎營運主要分為三大區域，包括美國、亞洲及歐洲。其中，亞洲市場（包含東北亞與東南亞）占比最高，其次為美國，歐洲則居第三。客戶以全球AI新創公司為主，約占整體80%。

今年全球共有共有194家企業和學校入列「黃仁勳背板」，包括涵蓋基礎建設、雲端運算到終端應用等領域，科技巨頭Google、微軟、亞馬遜，到引領AI浪潮的OpenAI與Anthropic，連傳統製造業、醫療體系與頂尖學術機構都位列其中。

台灣15家廠商入列，永擎為新面孔，其他包括華碩（2357）、仁寶（2324）、台達電（2308）、鴻海（2317）、技嘉（2376）、鴻海旗下鴻佰科技、英業達（2356）、神達（3706）、微星（2377）、和碩（4938）、廣達（2382）旗下雲達科技、台積電（2330）、緯穎（6669）、緯創（3231）等廣為人知的輝達供應夥伴；清華大學也以學術機構身分入列。