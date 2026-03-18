聽新聞
0:00 / 0:00

輝達挺太空AI 鈣鈦礦太陽能成新寵 盟立成了隱藏版贏家

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
輝達挺太空AI，端出最新太空AI方案，引爆太陽能需求大開，尤其鈣鈦礦太陽能更是新寵。（美聯社）
輝達挺太空AI，端出最新太空AI方案，引爆太陽能需求大開，尤其鈣鈦礦太陽能更是新寵。（美聯社）

輝達挺太空AI，端出最新太空AI方案，引爆太陽能需求大開，尤其鈣鈦礦太陽能更是新寵，台廠除了元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等老牌太陽能廠投入鈣鈦礦技術之外，自動化系統暨機器人關鍵零組件大廠盟立（2464）集團更已默默布局三年鈣鈦礦太陽能技術，並領先同業有量產實績，成為「隱藏版贏家」。

盟立以自動化設備與機器人相關元件聞名，但在鈣鈦礦太陽能電池技術發展卻顯為人知，如今搭上太空AI當紅浪朝，推升盟立從設備股搖身變身太空AI概念股。

盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎了。

盟立2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。

太空 自動化設備 太陽能

延伸閱讀

AI City主題館 智慧城市展最大亮點

不只養龍蝦、上太空 黃仁勳GTC演講4大亮點一次看

黃仁勳推輝達版龍蝦AI代理平台 宣布進軍太空

太空AI平台亮相 太陽能廠嗨

相關新聞

擴大版圖…輝達趕搭「養龍蝦」商機 推NemoClaw軟體

全球近來掀起「養龍蝦（OpenClaw）」熱潮，全球ＡＩ霸主、輝達執行長黃仁勳宣布推出NemoClaw，讓使用者能建立安全又具隱私的代理式ＡＩ工具；此外，他也宣布輝達將進軍太空打造資料中心，而延續去年人形機器人的熱門話題，他並與迪士尼合作研發的機器人「冰雪奇緣」的雪寶（Olaf）同框互動，展現輝達讓實體ＡＩ與機器人加速走向現實的技術。

GTC大會登場！輝達AI營收衝向1兆美元 兩大平台帶動明年業績翻倍

輝達年度盛會「GTC 2026」16日登場，執行長黃仁勳在開幕專講高喊AI需求強勁，並預期Blackwell與Vera Rubin這兩大平台2027年帶來的營收，將較2026年翻倍至1兆美元，現場驚呼。

應用擴大 全球邁向算力經濟新紀元

ＡＩ需求熱度不減，輝達執行長黃仁勳表示，預估ＡＩ基礎建設需求到二○二七年將為輝達帶來一兆美元營收，較先前預估的五千億美元翻倍；此外，ＡＩ產業已從過去的模型訓練階段，正式跨入「推論（Inference）」與「代理型ＡＩ」時代。這也象徵全球科技產業正進入「算力經濟」新紀元。

「光進銅退」還早？黃仁勳GTC喊光銅並進 美銀：比預期晚半年到一年

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日於GTC演講高舉與台積電（2330）合作開發的全球首款CPO（共同封裝光學）Spectrum X 晶片，宣布第一款CPO交換器正式量產，不過，他強調光跟銅傳輸並重，光學傳輸今年先以向外擴展Scale-out為主，大規模的向上擴展（scale-up）時間為2028年，美銀證券認為這比投資人預期時間晚了半年到一年。

三星9萬元三折疊手機 停賣

三星電子證實，正逐步停止銷售才上市約三個月的「三折疊手機」Galaxy Z TriFold。除了製造過程複雜、近來記憶體價格飆升推高成本等因素，彭博資訊指出，停售的策略也凸顯這款售價高達2,899美元（約新台幣9萬元）的裝置，從一開始的定位就較傾向於展現技術實力，而非該公司行動裝置產品陣容的核心。

蘋果新耳罩耳機 售價1.8萬

蘋果16日推出AirPods Max 2耳罩式耳機，搭載蘋果自研的H2晶片，具備更出色的主動式降噪功能，不僅音質提升，還首度支援「適應性音訊」、「對話感知」、「語音隔離」和「即時翻譯」等功能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。