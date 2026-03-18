輝達挺太空AI 鈣鈦礦太陽能成新寵 盟立成了隱藏版贏家

輝達挺太空AI，端出最新太空AI方案，引爆太陽能需求大開，尤其鈣鈦礦太陽能更是新寵，台廠除了元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等老牌太陽能廠投入鈣鈦礦技術之外，自動化系統暨機器人關鍵零組件大廠盟立（2464）集團更已默默布局三年鈣鈦礦太陽能技術，並領先同業有量產實績，成為「隱藏版贏家」。

盟立以自動化設備與機器人相關元件聞名，但在鈣鈦礦太陽能電池技術發展卻顯為人知，如今搭上太空AI當紅浪朝，推升盟立從設備股搖身變身太空AI概念股。

盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當的基礎了。

盟立2023年即結合由友達前總座陳來助成立的「台灣鈣鈦礦科技公司」，攜手研發鈣鈦礦太陽能電池，並成立「盟立鈣鈦礦科技」，與天來集團TENLife合作，提供鈣鈦礦產業鏈所需的自動化生產設備方案。

盟立2024年元月宣布成功產出第一片鈣鈦礦太陽能電池，轟動業界。盟立也投入鈣鈦礦產業設備製造、系統整合、材料應用及產品量產的利基平台開發。