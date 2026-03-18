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輝達GTC盛會／機器人「雪寶」驚喜登場

經濟日報／ 特派記者李孟珊／加州聖荷西16日電

輝達執行長黃仁勳16日於GTC大會演講尾聲，照例安排了驚喜橋段。輝達與迪士尼合作開發的機器人「雪寶」（Olaf）登台，雙方俏皮互動，展現輝達多項技術讓實體AI與機器人技術加速走向現實。機器人將成為下一波AI落地應用的重要載體。

「雪寶」以高度擬真的動作與語音互動亮相，能即時回應指令，進行自然對話與肢體表演，展現出接近真人的互動能力。

黃仁勳表示，未來AI不只存在於雲端與螢幕之中，將進入現實世界，成為能夠理解、思考並執行任務的實體存在。

透過結合生成式AI、推理能力與機器人控制技術，AI將從「會說話」進化到「會做事」。

此次展示的機器人技術，背後整合了輝達在模擬、感知與運算平台上的多項成果，包括用於機器人開發的Isaac平台，以及支援即時推理的AI加速運算架構。業界指出，透過數位孿生（Digital Twin）與模擬訓練，機器人可在虛擬環境中完成學習，再部署至實體世界，大幅縮短開發時間並提升安全性。

黃仁勳強調，AI發展正邁向「代理型AI」與「實體AI」並進的新階段。未來機器人將能理解複雜環境、與人類協作，甚至在製造、物流、醫療與服務業中扮演重要角色。

此次以「雪寶」為載體的展示，正是將抽象技術具象化，讓外界更直觀理解AI如何走入日常生活，再次強化其在AI技術從虛擬走向實體的領先地位。

黃仁勳 迪士尼 輝達

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