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輝達GTC盛會／Groq 3 LPU 也來了 補齊推理架構關鍵拼圖
輝達去年底宣布斥資200億美元收購AI晶片新創Groq，震撼市場，執行長黃仁勳16日揭露導入Groq語言處理單元（LPU）技術的新晶片「NVIDIA Groq 3 LPU」，將其納入新一代Vera Rubin。
黃仁勳並證實，Groq 3 LPU由三星代工，已進入量產階段，預計下半年出貨，打破輝達過往AI晶片都由台積電（2330）代工的局面。
黃仁勳指出，AI應用由訓練轉向推理與代理型AI，低延遲與高效率符元（token）生成成為關鍵，輝達透過與Groq的技術授權合作，補齊推理架構中的關鍵拼圖。
輝達指出，Groq 3 LPU採用靜態資料流設計，以高達500MB片上SRAM為核心，專為高速符元生成優化，具備更低延遲與更佳成本效益，特別適用於即時推理與長鏈任務場景。
黃仁勳說，此次整合使Vera Rubin系統架構由原本的六款晶片擴充至七款晶片，形成更完整的AI工廠運算平台。
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