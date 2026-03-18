輝達GTC盛會／太空AI平台亮相 元晶、聯合再生、茂迪受惠

輝達執行長黃仁勳美西時間16日於年度盛會「GTC 2026」端出最新用於太空環境的AI加速運算平台「 Space-1 Vera Rubin」，提升太空推理運算能力高達25倍，引爆新一波太空AI商機。太陽能作為太空AI唯一電力來源，黃仁勳挺太空AI，帶旺元晶（6443）、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等台灣太陽能廠。

黃仁勳表示，太空運算時代已經到來，隨著愈來愈多衛星群部署在軌道上，AI運算也必須存在於太空中，透過太空與地面系統之間的AI運算處理，衛星能夠實現即時感測、決策與AI自主化，進而達到太空AI工廠的最終願景。

太空AI是為了因應地球電力不足，要讓AI伺服器飛到太空，利用源源不絕的太陽能發電的前瞻技術應用。輝達挺太空AI，推最強太空AI晶片，預料將引爆新一波太陽能需求，帶旺元晶、聯合再生、茂迪等台廠。目前國內太陽能廠都在積極開發鈣鈦礦太陽能，主因其轉換效率遠高於傳統矽晶電池，且因可做成柔性薄膜，單位重量較小，加上具備驚人的抗輻射性，被視為可用於太空AI的次世代太陽能技術。

據悉，聯合再生除積極投入研發鈣鈦礦太陽能技術，也正在申請相關專利；元晶與茂迪則採取鈣鈦礦加TOPCon的量子疊層技術，目標轉換效率達35%以上。

業界指出，隨著近年來技術日益成熟，鈣鈦礦太陽能距離商業化與量產已經不遠，更重要的是，該技術本身最怕水氣與氧氣，太空屬於真空環境，因此能發揮出最大的發電效率，並有望成為太空AI的主要發電技術。

黃仁勳強調，太空中沒有對流，只有輻射，我們必須想辦法在太空中冷卻這些系統，輝達有很多優秀的工程師正在研究這個問題。

Space-1 Vera Rubin以輝達最新Rubin平台打造，太空推理運算能力比前一代H100 GPU提升25倍，可為下一代軌道資料中心與自主航太作業提供強大的效能。

輝達指出，包括Aetherflux、Axiom Space、Kepler Communications、Planet、Sophia Space與Starcloud等知名太空AI廠商都正利用輝達加速運算平台，推動跨軌道與地面環境的次世代太空任務。