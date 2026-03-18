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輝達GTC盛會／秀新晶片Feynman架構後年問世 鴻海、廣達、緯創等吃補

經濟日報／ 本報綜合報導
輝達最新Vera Rubin平台與Groq 3LPU。記者李孟珊／攝影
輝達最新Vera Rubin平台與Groq 3LPU。記者李孟珊／攝影

輝達執行長黃仁勳16日於「GTC 2026」發表專講時，端出以Vera Rubin為核心的新一代AI基礎設施藍圖，並展示升級版AI超級電腦系統Rubin Ultra，同時公布下一世代架構Feynman，預計2028年問世。鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等協力廠也在第一時間宣布，將推出搭載輝達新平台的產品搶市。

最受市場關注的是，黃仁勳強調，AI算力需求持續攀升，未來資料中心互連將同時需要更多銅纜、光通訊與CPO（共同封裝光學）產能，定調AI資料中心互連將採「光銅並行」的雙軌策略。

這與原本外界預期Vera Rubin世代將出現「光進銅退」的想法不同，使得波若威（3163）、華星光（4979）等光通訊族群台北時間17日股價均逆勢重挫逾7%。

輝達端出最新Vera Rubin平台，台灣協力廠同步動起來，包括鴻海、廣達、緯創、緯穎（6669）、仁寶（2324）、華碩（2357）、和碩（4938）等都宣布，後續將推出應對Vera Rubin平台的AI伺服器。法人看好，輝達衝刺全新平台，ODM廠第3季將開始進入Vera Rubin伺服器交貨期，並於第4季步入出貨高峰。

Vera Rubin為輝達最新一代AI運算平台，整合GPU、CPU與高速互連架構，主打高吞吐量運算與大規模推理能力，為當前AI資料中心的核心基礎。

黃仁勳指出，AI已從生成式模型進一步演進至具備思考與行動能力的代理型AI，每一次推理都需大量token（符元）運算，資料中心因此從傳統資料儲存場域，轉型為生產符元的「AI工廠」，而Vera Rubin正是支撐此一轉型的關鍵平台。

輝達進一步推出Rubin Ultra系統，強化大規模運算整合能力。透過新一代NVLink互連技術，Rubin Ultra可在單一系統中串聯高達144顆GPU，形成統一運算域，大幅提升整體吞吐量與推理效率。

業界認為，這種「scale up」架構突破傳統伺服器節點限制，將AI運算推向整機櫃與系統級部署，特別適用於長上下文、大模型與複雜推理場景。

輝達亦首度公開更先進的Feynman架構藍圖，預計於2028年推出，除了CPU將沿用Vera之外，將加入新一代NVLink技術，且將交換器規格提升到204G的CPO，市場期待未來AI運算能力將可持續保持高度成長動能。

（特派記者李孟珊、記者蕭君暉、吳凱中、蘇嘉維）

華星光 波若威 緯創

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