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創意董事長曾繁城決定在今年股東常會改選後退休
台積電子公司創意（3443）) 今(17)日公布，現任董事長曾繁城董事長決定不參與今年董事選舉，並將於今年股東大會後退休。
創意表示，曾繁城曾自2003 年擔任董事長以來，在過去 23 年間帶領同仁屢創佳績，建立 堅實的技術能力，提供客戶優質服務，帶領創意電子成為 ASIC 產業中的領導廠 商。近年來更著重強化公司治理、提倡永續發展及策略布局，為創意在AI 產業中打下良好基礎。
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