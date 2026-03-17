創意董事長曾繁城決定在今年股東常會改選後退休

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日於GTC演講高舉與台積電（2330）合作開發的全球首款CPO（共同封裝光學）Spectrum X 晶片，宣布第一款CPO交換器正式量產，不過，他強調光跟銅傳輸並重，光學傳輸今年先以向外擴展Scale-out為主，大規模的向上擴展（scale-up）時間為2028年，美銀證券認為這比投資人預期時間晚了半年到一年。

2026-03-17 21:21