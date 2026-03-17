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OPPO Find N6全球發表！極致輕薄機身、首創「無感摺痕」技術

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OPPO Find N6提供沉穩內斂的鈦色、充滿活力的橙色。圖／OPPO提供
OPPO Find N6提供沉穩內斂的鈦色、充滿活力的橙色。圖／OPPO提供

OPPO今天（3月17日）正式發表全新旗艦摺疊手機OPPO Find N6，業界首創的「無感摺痕 」技術，在展開的內螢幕上帶來近乎平整的視覺與觸覺體驗，同時結合高效軟體應用、專屬智慧手寫筆OPPO AI Pen、6,000mAh大容量電池，全面賦能高效生產力。

於OPPO Find N6首次亮相的「無感摺痕」技術，搭載新一代鈦合金鉸鏈，採用業界首創的微米級液態3D列印技術，讓鉸鏈結構的高度差從業界標準的0.2mm縮小至僅0.05mm，柔性舒展玻璃的形狀恢復能力與抗變形能力更大幅提升，獲得德國萊茵TÜV無感摺痕認證、德國萊茵TÜV摺疊可靠度認證。

OPPO Find N6的外螢幕為6.62吋，採用1.4mm極窄邊框設計，展開後內螢幕呈現8.12吋超大視野。全新「自由視窗 」功能充分發揮大螢幕優勢，不僅可同時開啟多達4個應用程式，還可自由調整視窗大小與比例。搭載全新ColorOS 16作業系統，同時帶入AI記憶倉、AI錄音摘要與AI Motion Photo破圈拼圖等多項功能。此外，支援O+互聯，可與Mac或Windows電腦便捷連動，達成無縫傳輸檔案、螢幕鏡像投射以及遠端控制等功能。

OPPO並首度為摺疊產品搭配智慧手寫筆OPPO AI Pen，能快捷啟動多種智慧功能，例如在畫面中批註重點，隨時記錄與標記重要資訊；或者圈選快速擷取內容、收集靈感；還可在螢幕上呈現如雷射筆般的指示效果；也可將手寫草稿轉換為專業表格，以及手繪素描轉化為高質感作品等。

在影像上，OPPO Find N6搭載哈蘇聯合研發影像系統，配備2億畫素哈蘇超清晰主鏡頭、5,000萬畫素潛望式長焦鏡頭，以及5,000萬畫素超廣角鏡頭，更導入首見於OPPO Find X9系列的原色真彩鏡頭，精準實現白平衡；3顆後鏡頭皆支援4K 60fps Dolby Vision拍攝，在2億畫素主鏡頭上更支援到4K 120fps Dolby Vision的極致水準，並支援Log影片格式。

OPPO Find N6現已於全球發表，後續也將於台灣市場推出，具體產品上市資訊、各功能支援性將依不同市場而異。

OPPO Find N6於全球市場發表，採用業界首創「無感摺痕」技術。圖／OPPO提供
OPPO Find N6於全球市場發表，採用業界首創「無感摺痕」技術。圖／OPPO提供

OPPO Find N6全新的「自由視窗 」功能，可同時開啟多達4個應用程式，還可自由調整視窗大小與比例。圖／OPPO提供
OPPO Find N6全新的「自由視窗 」功能，可同時開啟多達4個應用程式，還可自由調整視窗大小與比例。圖／OPPO提供

摺疊手機 螢幕 應用程式 作業系統 3D列印

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