OPPO Find N6全球發表！極致輕薄機身、首創「無感摺痕」技術

OPPO今天（3月17日）正式發表全新旗艦摺疊手機OPPO Find N6，業界首創的「無感摺痕 」技術，在展開的內螢幕上帶來近乎平整的視覺與觸覺體驗，同時結合高效軟體應用、專屬智慧手寫筆OPPO AI Pen、6,000mAh大容量電池，全面賦能高效生產力。

於OPPO Find N6首次亮相的「無感摺痕」技術，搭載新一代鈦合金鉸鏈，採用業界首創的微米級液態3D列印技術，讓鉸鏈結構的高度差從業界標準的0.2mm縮小至僅0.05mm，柔性舒展玻璃的形狀恢復能力與抗變形能力更大幅提升，獲得德國萊茵TÜV無感摺痕認證、德國萊茵TÜV摺疊可靠度認證。

OPPO Find N6的外螢幕為6.62吋，採用1.4mm極窄邊框設計，展開後內螢幕呈現8.12吋超大視野。全新「自由視窗 」功能充分發揮大螢幕優勢，不僅可同時開啟多達4個應用程式，還可自由調整視窗大小與比例。搭載全新ColorOS 16作業系統，同時帶入AI記憶倉、AI錄音摘要與AI Motion Photo破圈拼圖等多項功能。此外，支援O+互聯，可與Mac或Windows電腦便捷連動，達成無縫傳輸檔案、螢幕鏡像投射以及遠端控制等功能。

OPPO並首度為摺疊產品搭配智慧手寫筆OPPO AI Pen，能快捷啟動多種智慧功能，例如在畫面中批註重點，隨時記錄與標記重要資訊；或者圈選快速擷取內容、收集靈感；還可在螢幕上呈現如雷射筆般的指示效果；也可將手寫草稿轉換為專業表格，以及手繪素描轉化為高質感作品等。

在影像上，OPPO Find N6搭載哈蘇聯合研發影像系統，配備2億畫素哈蘇超清晰主鏡頭、5,000萬畫素潛望式長焦鏡頭，以及5,000萬畫素超廣角鏡頭，更導入首見於OPPO Find X9系列的原色真彩鏡頭，精準實現白平衡；3顆後鏡頭皆支援4K 60fps Dolby Vision拍攝，在2億畫素主鏡頭上更支援到4K 120fps Dolby Vision的極致水準，並支援Log影片格式。

OPPO Find N6現已於全球發表，後續也將於台灣市場推出，具體產品上市資訊、各功能支援性將依不同市場而異。

OPPO Find N6於全球市場發表，採用業界首創「無感摺痕」技術。圖／OPPO提供