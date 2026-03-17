高通總裁暨執行長艾蒙 將擔綱COMPUTEX 2026開幕主題演講

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會（TAITRA）於17日宣布，高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano R. Amon）應邀發表COMPUTEX 2026開幕主題演講。這場主題演講將於6月1日下午在南港展覽館2館7樓登場。

主辦單位指出，高通正在定義運算的新時代，讓智慧運算無所不在，從各類裝置、邊緣系統到資料中心皆能運行。在艾蒙的領導下，高通整合裝置端智慧、邊緣至雲端的運算效能，以及新一代連接能力，特別在代理式AI工作負載持續擴展之際，進一步加速AI全面普及。高通Snapdragon與Dragonwing平台，代表了AI PC、個人AI裝置、智慧型手機、工業AI、機器人與資料中心等領域的運算與智慧突破，並在大規模部署下，於消費性與企業環境中實現即時決策、自主運作與情境感知能力。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心。這次展覽規模再創新高，共有1,500家海內外企業將使用達6,000個攤位。