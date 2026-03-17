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淨零城市展 國發會：AI為減碳、強化韌性核心

中央社／ 台北17日電

淨零城市展今天登場，國發會主委葉俊顯表示，面對氣候變遷衝擊日益加劇，唯有善用智慧科技，才能有效回應複雜挑戰，人工智慧（AI）不僅是提升治理效率的工具，更是城市推動減碳、強化韌性的核心動能。

智慧城市展暨淨零城市展今天開幕，由台北市電腦公會、台灣智慧城市產業聯盟攜手國家發展委員會、經濟部、台北市政府、高雄市政府及桃園市政府共同主辦。

葉俊顯出席淨零城市國際峰會時說，AI已逐漸成為城市之間「共同語言」，當城市面臨氣候變遷衝擊日益加劇，公共服務需求同步攀升，唯有善用智慧科技、提升決策品質，才能有效回應複雜挑戰，AI不僅是提升治理效率的工具，更是城市推動減碳、強化韌性的核心動能。

葉俊顯表示，根據國際組織數據顯示，超過7成的城市達到排放高峰並逐步下降，這些城市共同特徵之一就是導入AI與數據治理技術。台灣透過6大部門、20項減碳行動以及多項創新機制，系統性推動能源、產業、生活與社會等4大轉型，掌握綠色與數位雙軸轉型的發展契機。

國發會副主委高仙桂致詞表示，這次展會以「AI驅動數位與綠色雙軸轉型」為主軸，希望藉由公私協力，讓國人及世界看見台灣不僅擁有晶片與AI伺服器的絕對優勢，也具備打造城市主權AI的硬實力，以及AI CITY全方位解決方案的軟實力。

國發會指出，特別設立國家淨零政策館，聚焦展示國家政策目標、6大部門20項減碳旗艦計畫及國家永續發展獎成果，並設立綠色AI廠商區以對接實務需求。同時，串聯13個縣市將城市化為試驗場域，展示貼近人民生活與城市韌性的全方位解決方案，具體勾勒未來AI城市治理新模式與永續藍圖。

國發會表示，這屆展會國際參與度刷新歷史紀錄，吸引全球53個國家地區、174個城市，逾3000名海外貴賓來台交流，展會同步舉辦國際商機媒合大會，致力將台灣智慧淨零解決方案轉化為實質外銷訂單，厚植產業全球競爭力。

此外，國發會表示，今年展會超過700家企業參展，由國內指標性大廠領軍打造「AI CITY主題館」，設有AI機器人、虛擬電廠與AI新創專區，呈現AI技術在強化能源韌性及多元城市場景中的關鍵應用，向世界展現台灣產業強大創新動能。

韌性 高仙桂 減碳

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