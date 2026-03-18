無人機聯盟赴美簽MoU

「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA)）」昨（17）日由偕同主席雷虎（8033）董事長陳冠如與美國「德州農工運輸研究所（TTI）」所長 Gregory D. Winfree, J.D.代表 ，簽署產業合作備忘錄（MoU）。

雙方將運用各自優勢，推動台美無人機非紅供應鏈合作，並在無人機相關研究、技術交流、教育訓練及自主飛行測試等領域深化合作。

聯盟主席、漢翔董事長曹進平指出，現在正是台灣無人機產業最好的時機。聯盟也會代表產業端，負責國際協商，致力爭取政府對政府（G2G）的國際訂單，以實質商機帶動產業成長。

曹進平也將率領TEDIBOA所屬32家國內廠商（機關、協、公會）共88人，於3月24日至26日前往德國杜賽道夫，參加海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL EUROPE 2026）。

訪團除展示台灣無人機技術成果，並將參與論壇及B2B商務交流，爭取聯盟所屬廠商潛在海外商機；同時也將前往慕尼黑、漢堡等地參訪無人機及反無人機相關產業，瞭解德國無人載具產業發展與技術動向，進一步促進台德產業交流與合作。