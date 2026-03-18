研華、新漢、達明攻機器人
研華（2395）、新漢及達明揮軍輝達年度盛會「GTC 2026」，強攻機器人。
其中，研華結合NVIDIA Jetson Thor與IGX Thor等技術，聚焦實體AI（physical AI）實際落地應用；新漢發表首款基於IGX Thor人型機器人開發套件；達明則與同集團雲達聯手，透過整合協作手臂與人形機器人的雙引擎架構，展現從智慧製造邁向實體AI的技術突破。
研華推出專為機器人感知與多感測器整合設計的邊緣AI平台「ASR-A702 」/「 AFE-A702」，採用Jetson Thor，結合Advantech Robotic Suite 與NVIDIA Isaac ROS，可支援物件辨識、距離估測、姿態追蹤及VSLAM等關鍵感知能力，協助開發者快速建構機器人應用。
研華北美區總經理牛文中表示，研華將於今年GTC展示與輝達生態系的深度合作成果，透過整合硬體平台、軟體框架與產業應用解決方案，協助機器人、醫療設備與智慧場域更快速部署AI。
達明此次展出的最大亮點為全新開發的人型機器人平台「TM Xplore I」，該機器人原型於2025年亮相，今年GTC進一步展示包含後端訓練，以及與輝達、雲達科技合作的完整應用方案。「TM Xplore I」搭載達明「See, Think, Act」核心技術，並由Jetson Thor模組驅動，支援高性能邊緣AI運算。透過導入Vision-Language-Action（VLA）多模態模型，TM Xplore I 能夠進行多模態感測器融合、生成式AI推理與自主導航，快速適應半導體製程、電子組裝及汽車製造等需要高精準度的複雜自動化任務 。
新漢則發表首款基於IGX Thor人型機器人開發套件，透過輝達架構下的超高AI運算力，結合新漢自研多項機器人關鍵技術，協助人型機器人開發商推進量產時程。
新漢此次與輝達合作，採用輝達最新針對機器人開發的IGX Thor平台推出MARS400 T20，可支援高達5,581 FP4 TFLOPS的強大運算力。
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