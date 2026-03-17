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高通總裁暨執行長Cristiano Amon 將發表COMPUTEX 2026開幕主題演講

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通總裁暨執行長Cristiano Amon。圖／外貿協會提供
高通總裁暨執行長Cristiano Amon。圖／外貿協會提供

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會今日宣布，高通（Qualcomm）總裁暨執行長Cristiano R. Amon應邀發表COMPUTEX 2026開幕主題演講，演講將於6月1日下午在南港展覽館2館7樓盛大登場。

高通技術公司正在定義運算的新時代，讓智慧運算無所不在–––從各類裝置、邊緣系統到資料中心皆能運行。在Cristiano Amon的領導下，高通技術公司整合裝置端智慧、邊緣至雲端的運算效能，以及新一代連接能力，特別在代理式（agentic）AI工作負載持續擴展之際，進一步加速AI全面普及。

Snapdragon®與Qualcomm Dragonwing平台，代表了AI PC、個人AI裝置、智慧型手機、工業AI、機器人與資料中心等領域的運算與智慧突破，並在大規模部署下，於消費性與企業環境中實現即時決策、自主運作與情境感知能力。

COMPUTEX Keynote報名預計於4月中旬開放，COMPUTEX Forum現正開放早鳥報名，3月20日前至官網論壇完成報名者，不但可享有超優惠折扣，還可參加AI筆電抽獎。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1,500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX科技生活圈」。

高通 智慧型手機 外貿協會

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