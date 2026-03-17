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緯穎攜手緯創GTC秀新世代AI方案 搶攻首批Rubin NVL72商機
緯穎（6669）輝達（NVIDIA）GTC會場展現未來新世代AI解決方案，緯穎指出，公司展出一系列與緯創合作開發，基於NVIDIA平台的新世代AI解決方案。憑藉從主板創新到整機櫃整合與驗證的一站式服務，以及在加速運算、儲存與液冷領域的端到端專業實力，緯穎將為未來的 AI 工廠帶來突破性的效能與卓越的能源效率，加速實現AI價值落地。
值得注意的是，NVIDIA Vera Rubin NVL72新架構中，緯穎和緯創（3231）是首批提供搭載NVIDIA Vera Rubin NVL72平台的公司之一。該平台採用全液冷機櫃級架構，整合 72 顆NVIDIA Rubin GPU 與 36 顆NVIDIA Vera CPU，專為前沿 AI 模型的訓練（Training）、推理（Inference）與推論（Reasoning）最佳化。
緯穎表示，透過高度整合的共同設計，可實現每瓦效能最高提升 10 倍，為 AI 工廠帶來突破性的運算效能與能源效率。
緯穎總經理暨執行長林威遠表示，隨著 AI 發展持續加速，資料中心需要能快速協同打造整合運算、儲存、網路與液冷技術的機櫃級解決方案夥伴。憑藉端到端的整合能力與卓越的製造實力，緯穎能夠更快速的將基於 NVIDIA 技術的最新平台與創新推向市場。不僅帶來每瓦效能的顯著提升，也為客戶建立堅實的 AI 基礎架構，持續在 AI 時代保持領先。
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