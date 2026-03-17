凌群電腦智慧城市展秀AI實力 宣告企業電腦人新時代到來

AI正從輔助工具快速進化為企業營運的核心戰力。凌群電腦（2453）於2026智慧城市展以「AI總動員」為主題亮相，首度整合Physical AI智慧服務型機器人與AI Agent智慧電腦人，打造「前端互動、後端決策」即時協作的創新AI架構，讓AI不再只是工具，而是能進駐場域、參與流程、真正落地運作的智慧夥伴。

凌群電腦並舉辦「AI總動員 打造企業電腦人戰略」開幕記者會，正式提出「企業電腦人、數位員工（Digital Employee）」完整方法論，從技術架構、管理制度到產能衡量，建立可部署、可管理、可評量的數位員工體系，宣告「企業電腦人時代」正式來臨。

凌群電腦總經理劉瑞隆表示，AI的角色已經徹底改寫，生成式AI不再只是輔助，而是企業真正的新型員工。我們看到的是一個能被訓練、能被管理、能與人類協作的AI勞動力，未來五年內，一個企業如果有80位員工，就會有30多位電腦人，和4、50位真人一起上班，這將重塑企業的營運模式。他強調，企業若想在 AI 時代保持競爭力，導入「智慧電腦人」將是必然選擇。

凌群電腦指出，現代AI已發展成具備「交付任務後，便能自動完成」的完整系統。以運用高階GPU算力，藉由大語言模型的腦袋，結合RAG記憶、MCP / Function Calling 控制神經以及Agent的規劃和行動，最後再結合了親和力的虛擬人偶，企業 AI 已由工具型問答進化為可被派工、可追溯、可治理的「智慧電腦人」大幅提升企業級應用的可靠性。

在管理機制上，凌群提出「智慧電腦人管理架構」，協助企業量化AI員工的產能效率、替代效益與投入成本，使AI不再只是工具，而是能被衡量與管理的組織成員。