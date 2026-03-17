台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

凌羣電腦（2453）於2026智慧城市展【凌羣主題館】以「AI總動員」為主題亮相，首度整合Physical AI智慧服務型機器人與AI Agent 智慧電腦人，打造「前端互動、後端決策」即時協作的創新AI架構，讓AI不再只是工具，而是能進駐場域、參與流程、真正落地運作的智慧夥伴。副總統蕭美琴亦親臨【凌羣主題館】參觀，關注AI技術在產業場域的實際應用。

2026-03-17 17:51