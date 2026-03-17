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台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

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台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶圓代工龍頭台積電傍晚發布重大訊息，代子公司TSMC Global Ltd.公告取得固定收益證券。圖／本報資料照片
晶圓代工龍頭台積電傍晚發布重大訊息，代子公司TSMC Global Ltd.公告取得固定收益證券。圖／本報資料照片

晶圓代工龍頭台積電（2330）傍晚發布重大訊息，代子公司TSMC Global Ltd.公告取得固定收益證券。公告內容顯示，TSMC Global在今年1月23日至3月17日期間取得三檔公司債，總交易金額合計3000萬美元（約新台幣9.6 億元），目的為取得固定收益投資。

根據台積電重訊內容，此次取得的證券包含三組標的，分別為代碼95000U2V4債券共10.4 萬單位、代碼 95000U2A0債券10萬單位，以及代碼61747YEK7債券10萬單位；每單位交易價格區間98.37至99.09美元，交易總金額分別為1030萬美元、990萬美元與980萬美元。

台積電 債券 公司債

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