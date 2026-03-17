智慧城市展 數產署3大主題展現數位創新實力

智慧城市展今天登場，數發部數產署表示，以Go Global、Go Digital、GoGreen等3大主題設置主題館，展示健康照護、人工智慧（AI）導覽體驗與智慧教育、智慧交通數據管理等多項應用，展現台灣運用數位科技推動產業創新成果。

2026年智慧城市展今天開幕，數產署指出，這次主題館以Go Global、Go Digital、Go Green等3大主題，呈現台灣智慧科技創新成果與產業發展能量。

數產署表示，在行政院前瞻基礎建設計畫支持下，政府與產業攜手推動，已發展268項貼近民眾生活的智慧應用服務，涵蓋交通運輸、健康照護、城市治理與生活服務等多元領域。

數產署說明，Go Global展區聚焦智慧科技解決方案的國際輸出潛力，展示智慧養殖、健康照護、DNA產地識別及生成式AI平台等創新應用。Go Digital展區以人本導向的數位應用為核心，透過AI、語音辨識等互動技術，展示智慧閱讀、多語醫療語音紀錄、AI導覽體驗與智慧教育等應用，打造更直覺且具溫度的數位服務體驗。

Go Green展區則聚焦永續環境與智慧城市治理，展示智慧交通數據管理、惜食媒合與AIoT公共自行車管理等解決方案，呈現科技如何在城市治理與日常生活中促進低碳、效率與韌性的永續發展。

數產署指出，主題館另一亮點為設置「APICTA（亞太資通訊大獎）專區」，亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards）有「亞太資通訊界奧斯卡」之稱，每年透過競賽形式吸引逾200支團隊參與，評選並表揚在AI、智慧城市及各類數位應用解決方案表現卓越的創新成果。這次主題館也邀請2025年APICTA得獎團隊，展示其技術如何轉化為智慧城市的實際應用場景。

數產署表示，智慧城市展為全球重要的城市治理與數位科技交流平台，透過這次參展，除了展現台灣智慧應用與數位創新成果外，也期望促進產業與城市之間的交流合作，推動優質智慧解決方案落地應用，進一步加速台灣數位轉型，提升數位產業國際競爭力。