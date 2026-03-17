遠傳：瞄準東南亞 加速智慧應用海外布局

遠傳電信總經理井琪今天表示，面對智慧城市與AI應用快速發展，遠傳將加速海外市場布局，透過東南亞據點擴大輸出成熟解決方案；遠傳現有IDC機房具備液冷樓層，可依客戶需求提供相應支援，目前沒有針對AIDC的投資計畫。

遠傳今天參與2026智慧城市展，總經理井琪今天受訪表示，智慧城市商機未來潛力還很大，遠傳正積極攜手子公司博弘、思納捷，擴大進入國際市場布局。目前遠傳智慧城市相關專案的營收，約占遠傳新經濟營收的15%至20%，其中多為延續多年的公部門專案，專案量持續穩定成長。

在海外布局方面，井琪表示，遠傳的遠距診療服務已拓展至東南亞，並與當地合作業者簽署MOU，相關專案正持續推進中。此外，智慧城市解決方案（包含ETC）以及子公司博弘，也自去年起陸續向東南亞市場拓展，未來可望逐步擴大商機，海外布局將透過已於東南亞設有據點的子公司，例如思納捷，持續深化與拓展。

對市場關注的AIDC議題，井琪分析，目前真正需要龐大算力的主要是大型語言模型開發者與平台業者，對多數企業而言，關鍵在於善用既有AI工具與模型來提升營運效率，若企業有算力需求，遠傳現有IDC機房具備液冷樓層，可依客戶需求提供相應支援。

她表示，目前遠傳並沒有針對AIDC的投資計畫，不過現有機房仍保留彈性擴充空間。以TPKC園區為例，目前部分空間作為辦公室使用，未來可視實際需求調整並擴充為機房。

遠傳今年的資本支出較去年增加，主要原因在於開始布局5G SA（獨立組網），井琪分析，這也是邁向6G的必經之路，頻譜屬於稀缺資源，而5G SA所支援的網路切片技術，可提供消費者差異化服務，包括不同定位與定價的客製化應用，讓整體服務更精緻、多元，例如朝向演唱會網路優化「加價包」模式，提供高優先權的網路服務，滿足用戶直播、上傳等需求。

在5G SA的布建進度方面，遠傳表示，仍將視專案內容及用戶需求彈性調整，初期會以六都的核心區域為主。不過，若有特殊專案需求，例如花東地區的專案，也可能優先自該縣市開始進行布建。

此外，針對低軌衛星與Amazon Leo的合作案發展，井琪指出，目前仍在靜候佳音的階段。