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台灣大：AIDC估8月全數上線 算力服務近完售

中央社／ 台北17日電

台灣大哥大今天透露，攜手GMI合作的AIDC（AI資料中心），預期為目前台灣最強算力平台，推估8月全數上線，且算力服務供不應求「幾乎全部賣完」，因應AIDC對國際頻寬需求提升，台灣大也將積極加碼海底電纜投資。

2026智慧城市展今天登場，台灣大哥大展出智慧家庭與儲能、智慧移動、智慧店家、智慧基建、智慧醫療及智慧消防等6大領域、20項服務應用。

台灣大同時展示國際級AIDC，以及建置於機房內的Blackwell GB300 GPU。台灣大先前宣布攜手Vantage於桃園龜山共同開發AI Data Center，由GMI Cloud與NVIDIA（輝達）打造的AI Factory，就座落在台灣大AIDC。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸分享，台灣大與GMI Cloud及NVIDIA等合作業者推動AIDC建置，採3階段部署策略，預計自5月起陸續上線，8月完成全面部署。

她分享，目前AIDC的Blackwell GB300 GPU總數達96櫃、約7000片GPU，整體算力為B200的1.5倍、H200的7.5倍，被定位為目前台灣最強算力平台。目前AIDC算力服務幾乎已被市場預訂一空，需求相當強勁，預期今年AIDC業務將全年貢獻營收，相較去年成長動能顯著。

台灣大表示，AIDC投資不會只有一座，會比較類似「打群架」的方式，會是國際間的合作居多。

展望海外市場，朱曉幸透露，AI算力需求正帶動跨國合作機會，「算力無國界」趨勢下，電信商之間的導流與銷售合作將更加頻繁。

她指出，台灣大目前已與日本及東南亞市場展開AI解決方案合作與共同研發，預計今年下半年至明年逐步落地。同時，因應AIDC對國際頻寬需求提升，台灣大也將加碼海底電纜投資，「會非常積極」，強化國際連網能力與毛利結構。

在智慧移動領域，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，持續深化電動車充電服務MyCharge布局，已進駐包括Costco、秀泰生活、觀光飯店與商辦大樓等據點，未來將持續拓展至更多指標場域，充電服務競爭關鍵在於「地點而非數量」，且和車廠合作效益很大。

此外，台灣大也延續車聯網聯盟策略，除既有與裕隆集團、iRent合作外，今年會有一倍以上的聯盟合作力道，第1季已納入賓士車主充電漫遊服務，第2季將與新的國際級充電業者有資產上的合作，進一步擴大車廠用戶服務版圖。

在數位零售領域，台灣大近期增持91APP股權，引發市場關注。台灣大表示，此舉並非單純財務投資，而是加速虛實整合（OMO）戰略的重要一環，91APP在品牌電商前端（網站與App）具領導地位，透過與台灣大既有企業服務整合，可串聯上游與下游資源，已出現實際導流與轉單成效。

台灣大強調，投資策略以水平擴張與垂直整合並進，前者如合併台灣之星擴大規模，後者則透過91APP深化產業鏈布局。

H200 海底電纜 算力

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