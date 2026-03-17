快訊

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

竹科台電變電所爆炸…他傷勢惡化不治再添1死 家屬赴廠區招魂

聽新聞
0:00 / 0:00

創意董事長曾繁城將退休 不參與下屆董事選舉

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

ASIC廠創意電子（3443）17日公告，董事長曾繁城決定不參與下屆董事選舉，並將於今年股東會後退休，結束長達23年的董事長任期。

曾繁城自2003年起出任董事長，過去23年帶領公司持續成長，並逐步建立穩固的技術實力與客戶服務基礎，推升創意在ASIC產業站穩領導地位。近年在公司治理、永續發展及策略布局等面向也持續推進，為公司切入AI相關商機奠定基礎。

創意表示，曾繁城任內不僅見證公司多個成長階段，也帶領團隊在產業競爭中持續提升技術與服務能量，使創意在客製化晶片領域維持競爭優勢。隨著AI應用快速發展，創意近年也積極布局相關市場，強化未來成長動能。

隨曾繁城宣布將於股東會後退休，市場後續也將關注創意新一屆董事改選結果，以及未來經營團隊如何延續既有策略，在AI與ASIC需求升溫趨勢下持續拓展版圖。

股東會 董事長 董事

延伸閱讀

崇越去年EPS 21.81元創高 AI與先進封裝帶動營收衝675.8億元

主力客戶國內同步擴建 崇越今年營收和獲利再戰新高

GTC 登場！ 華安攜源華智醫秀「智慧協奏」AI 新藥平台成果

築間不僅庫藏股上膛 菜單改版、海外代理、名廚共創三箭齊發拚成長

相關新聞

鴻海旗下夏普ePoster電子紙海報開賣 首度亮相2026智慧城市展

隨著企業數位轉型與淨零碳排意識普及，鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）正式宣布推出革命性產品 「ePoster 電子紙海報」。該產品將於 3 月 17 日至 3 月 20 日舉行的「2026 智慧城市展暨淨零城市展」中首度公開亮相。本次展出特別進駐AI CITY鴻海展區，展示數位看板如何從傳統耗能螢幕進化為「零耗電」的綠色顯示技術，為智慧城市、醫療機構及零售產業提供低碳排放的視覺方案。

創意宣布董座曾繁城不參與本屆董事選舉 將於今年股東會後退休

ASIC設計服務廠創意電子（3443）於17日公布，董事長曾繁城決定不參與本屆該公司的董事選舉，並將於今年股東大會後退休。

2026智慧城市展 凌羣打造企業電腦人戰略、引領企業營運新世代

凌羣電腦（2453）於2026智慧城市展【凌羣主題館】以「AI總動員」為主題亮相，首度整合Physical AI智慧服務型機器人與AI Agent 智慧電腦人，打造「前端互動、後端決策」即時協作的創新AI架構，讓AI不再只是工具，而是能進駐場域、參與流程、真正落地運作的智慧夥伴。副總統蕭美琴亦親臨【凌羣主題館】參觀，關注AI技術在產業場域的實際應用。

主力客戶國內同步擴建 崇越今年營收和獲利再戰新高

崇越（5434）董事長潘重良今日在新春媒體茶敘受訪時表示，受惠AI基礎建設遍地開花，崇越主力客戶持續針對AI應用所需先進製程、HBM與先進封裝持續在國內外擴建新廠，帶動矽晶圓、光阻等關鍵材料需求顯著增加。崇越將挾去年營運寫下歷史新高的高成長動能，今年營收和獲利再寫新高峰。

智慧城市展暨淨零城市展登場 胡書賓：正式邁入 AI CITY 時代

2026智慧城市展暨淨零城市展17日登場，台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩（2357）共同執行長胡書賓表示，本屆展覽亮點之一為全球首創的「AI CITY 主題館」，而智慧城市已正式邁入第四代—AI CITY時代。AI不再只是工具，而是城市治理的「大腦」。本主題館呈現城市主權AI的算力層、主權模型層、平台層、應用層及創新層五大架構，完整呈現台灣AI產業鏈實力。

光寶前進輝達GTC大會 秀800 VDC新產品

光寶科技（2301）於3月16日至19日，盛大參與 NVIDIA 2026 GTC大會，實機展示多項AI資料中心的前瞻解決方案，包含NVIDIA Vera Rubin、次世代架構的高效能電源、先進機櫃以及液冷系統，包含：800 VDC Power Rack(高壓直流降壓電源機櫃)、110 kW 機架式電源(Power Shelf)、基於NVDIA MGX打造的液冷系統與機櫃、2.1MW櫃列式冷卻分配單元(in-row CDU)、電源模組(power brick)等方案。全力助攻客戶加速部屬兆瓦級AI資料中心，應對AI時代日益增長的算力與能源管理挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。