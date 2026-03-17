創意董事長曾繁城將退休 不參與下屆董事選舉

ASIC廠創意電子（3443）17日公告，董事長曾繁城決定不參與下屆董事選舉，並將於今年股東會後退休，結束長達23年的董事長任期。

曾繁城自2003年起出任董事長，過去23年帶領公司持續成長，並逐步建立穩固的技術實力與客戶服務基礎，推升創意在ASIC產業站穩領導地位。近年在公司治理、永續發展及策略布局等面向也持續推進，為公司切入AI相關商機奠定基礎。

創意表示，曾繁城任內不僅見證公司多個成長階段，也帶領團隊在產業競爭中持續提升技術與服務能量，使創意在客製化晶片領域維持競爭優勢。隨著AI應用快速發展，創意近年也積極布局相關市場，強化未來成長動能。

隨曾繁城宣布將於股東會後退休，市場後續也將關注創意新一屆董事改選結果，以及未來經營團隊如何延續既有策略，在AI與ASIC需求升溫趨勢下持續拓展版圖。