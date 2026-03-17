州巧越南2期廠第3季量產 擴大伺服器機櫃業務

金屬加工技術方案整合商州巧董事長李樹裔表示，州巧已從傳統金屬加工業者轉型為「金屬加工技術方案整合商」，將AI伺服器供應鏈視為下一階段核心成長引擎。越南廠1期從原本的賠錢經營，因去年投入伺服器機櫃生產，將可望轉盈餘，將擴建越南2期廠，預計今年第3季量產。

州巧今天舉行法說會，李樹裔指出，AI伺服器機構件涉及高精度金屬成型、焊接強度及組裝公差控制，背後仰賴多年累積的精密沖壓與雷射焊接能力優勢，使州巧得以切入全球大型雲端服務供應商（CSP）供應鏈，並扮演高技術門檻、不易被取代的角色。

李樹裔說明，現階段伺服器機櫃主要是幫大型雲端服務供應商的1級、2級機櫃供應商代工，這也是偶然的機會，由於自己原本在日本知名機車大廠工作，有豐富的金屬精密沖壓產業經驗，跨入顯示器面板模組背板等金屬零件市場，隨供應鏈至越南布局，卻因國際大環境變化，讓越南1廠連虧4年，在伺服器機櫃訂單重新敲響越南廠商機之際，他特別找來當年的同事日本籍技師到州巧幫忙，順利生產伺服器機櫃。

他說，去年歷經伺服器機櫃生產的學習曲線，今年可望順利擴充越南2期廠，專供伺服器機櫃。

他解釋，除越南2期廠將主攻伺服器機櫃之外，越南1期廠支援伺服器機櫃之外，在2廠量產後，仍將回歸生產顯示器相關產品，且今年產量可望倍增；台灣新竹廠及研發中心、台南2座廠都將陸續投入伺服器機櫃生產，中國蘇州、廈門廠則負責中國的市場需求，也將積極轉型。

李樹裔強調，擴產節奏以實際接單為核心，採取務實穩健策略。同時，台灣總部及研發動能，使其啟動雙軌轉型，新竹研發部門已轉型為獨立事業部，專注少量多樣與AI伺服器機構零件製造開發；台南廠則在傳統家居客戶基礎上，積極轉向伺服器機構零件製造，降低對單一客戶的依賴。兩事業群已陸續導入伺服器新客戶，預計對2026年下半年營收產生明顯挹注。

州巧2025年合併營收32.64億元，年增1.1%，但受越南廠產能爬坡期初期虧損及毛利率下滑影響，每股虧損2.24元。

州巧表示，將2026年定調為「AI伺服器放量元年」，越南2期廠AI伺服器機櫃產線預計於2026年第3季正式進入量產，同步啟動台灣廠區高階伺服器及相關機櫃應用零件等開發，全力搶攻AI基礎建設供應鏈商機。