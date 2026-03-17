2026智慧城市展 凌羣打造企業電腦人戰略、引領企業營運新世代

凌羣電腦（2453）於2026智慧城市展【凌羣主題館】以「AI總動員」為主題亮相，首度整合Physical AI智慧服務型機器人與AI Agent 智慧電腦人，打造「前端互動、後端決策」即時協作的創新AI架構，讓AI不再只是工具，而是能進駐場域、參與流程、真正落地運作的智慧夥伴。副總統蕭美琴亦親臨【凌羣主題館】參觀，關注AI技術在產業場域的實際應用。

凌羣電腦17日舉辦「AI總動員 打造企業電腦人戰略」開幕記者會，正式提出「企業電腦人、數位員工（Digital Employee）」完整方法論，從技術架構、管理制度到產能衡量，建立可部署、可管理、可評量的數位員工體系，宣告「企業電腦人時代」正式來臨。

記者會由數位發展部數位產業署副署長陳慧敏親臨指導，並邀請企業級Cloud AI領導者HPE王嘉昇董事長，以及AI算力平台夥伴英業達（2356）陳逸萍資深副總共同出席站台，象徵AI基礎架構與企業營運應用深度整合，揭示企業AI化的重要關鍵策略。

凌羣電腦總經理劉瑞隆表示：「生成式AI不再只是輔助，而是企業真正的『新型員工』。我們看到的是一個能被訓練、能被管理、能與人類協作的AI 勞動力，未來五年內，一個企業如果有80位員工，就會有30多位電腦人，和4、50位真人一起上班，這將重塑企業的營運模式。」他強調，企業若想在 AI 時代保持競爭力，導入「智慧電腦人」將是必然選擇。

凌羣電腦指出，現代AI已發展成具備「交付任務後，便能自動完成」的完整系統。運用高階GPU算力，藉由大語言模型的運算，結合RAG記憶、MCP / Function Calling 控制神經以及Agent的規劃和行動，最後再結合了親和力的虛擬人偶，企業 AI 已由工具型問答進化為可被派工、可追溯、可治理的「智慧電腦人」，大幅提升企業級應用的可靠性。在管理機制上，凌羣提出「智慧電腦人管理架構」，協助企業量化AI員工的產能效率、替代效益與投入成本，使AI不再只是工具，而是能被衡量與管理的組織成員。

凌羣強調，「企業電腦人戰略」不只是技術導入，更代表企業營運模式的全面升級。凌羣電腦攜手世界電腦大廠HPE以及國內積極投入AI算力的英業達，成功整合實體機器人(凌羣Ayuda機器人)、智慧電腦人(Syscom Cubi)、負責監看錄影畫面和電腦系統操作日誌(System Logs)的部分功能智能體以及後台主控電腦所構成的完整生態系，其中，Syscom Cubi扮演「智慧大腦」，負責理解需求與決策推理；Ayuda則化身「實體雙手」，即時執行任務。透過虛擬人與機器人的協同合作，展現AI從雲端智慧走向真實世界的應用場景，使智慧服務真正「看得見、摸得到」。

隨著AI Agent逐步走入企業營運場景，從流程自動化到跨系統協作，展現高度應用潛力。然而AI導入的關鍵不僅在技術，更在於基礎架構規劃、資料治理、權限控管與持續管理機制。本次論壇將從AI基礎架構（Infra）、應用層到治理層，深入探討企業如何安全落地AI並實現實質價值。

凌羣電腦表示，隨著「企業電腦人戰略」全面推動，AI將不僅深度融入企業營運，更將成為產業升級的重要動能。未來凌羣也將持續與產業夥伴合作，推動AI在企業中的安全落地與價值實現，協助台灣企業在全球AI競局中掌握新一代競爭力。