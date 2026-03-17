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台達電光寶科揮軍GTC 大秀800 VDC解決方案

中央社／ 台北17日電

輝達（NVIDIA）GTC大會16日在美國加州聖荷西正式登場，台灣電源雙雄台達電光寶科今年再度參展，分別名列鑽石級與金級贊助商，大秀專為下世代AI工廠打造的800VDC高壓直流解決方案等新品。

台達電董事長鄭平表示，AI時代正快速重塑產業結構與商業模式，對資料中心基礎設施及能源效率提出更高要求。台達電憑藉長年在電源領域累積的技術與經驗，提供從電網到晶片的電源與散熱解決方案，可支援高效的AI工廠運行。

台達電表示，因應下世代AI工廠要在高運算密度機櫃中實現更高效能的用電需求，積極發展800 VDC高壓直流解決方案，希望兼顧能源效率與韌性。今年GTC大會，台達電亮相660kW列間電源機櫃，每層架配備80kW BBU（電池備援電力模組），總容量達480kW，交直流電源轉換效率高達98%。

散熱方面，台達電在現場展出3000 kW的列間液冷冷卻液分配裝置（CDU），可處理多台高密度AI機櫃的散熱需求，以及支援800 VDC並內建N+1電子水泵的2400 kW列間液冷冷卻液分配裝置。

此外，台達電整合創新的固態變壓器（SST）、一體式儲能系統（ESS）與氫燃料電池（SOFC）技術，打造完整微電網解決方案。

另外在AI應用端，台達電在今年GTC大會也進一步展出運用NVIDIA Omniverse函式庫打造的AI數位孿生實際應用，在多個台達電關注的領域已取得實質進展。未來將持續與輝達及更多產業夥伴合作，共同加速智慧應用落地。

光寶科今年也盛大參與GTC大會，實機展示多項AI資料中心的前瞻解決方案，包含800 VDC PowerRack（高壓直流降壓電源機櫃）、110 kW機架式電源（Power Shelf）、基於NVIDIA MGX打造的液冷系統與機櫃、2.1MW櫃列式冷卻分配單元（in-row CDU）與電源模組（power brick）等方案，全力助攻客戶部署兆瓦級AI資料中心。

光寶科雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松表示，AI資料中心正邁入功率與散熱同步重構的關鍵階段，電源系統不再只是支援角色，而是整體架構設計的核心之一。透過高壓直流供電設計，光寶科將協助客戶在功率密度、能源效率與基礎設施成本之間取得更佳平衡。

台達電 光寶科 基礎設施

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