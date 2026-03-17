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智慧城市展暨淨零城市展登場 胡書賓：正式邁入 AI CITY 時代

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
前排左至右為台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩共同執行長胡書賓、副總統蕭美琴、鴻海輪值執行長楊秋瑾。記者吳凱中／攝影
前排左至右為台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩共同執行長胡書賓、副總統蕭美琴、鴻海輪值執行長楊秋瑾。記者吳凱中／攝影

2026智慧城市展暨淨零城市展17日登場，台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩（2357）共同執行長胡書賓表示，本屆展覽亮點之一為全球首創的「AI CITY 主題館」，而智慧城市已正式邁入第四代—AI CITY時代。AI不再只是工具，而是城市治理的「大腦」。本主題館呈現城市主權AI的算力層、主權模型層、平台層、應用層及創新層五大架構，完整呈現台灣AI產業鏈實力。

胡書賓表示，今年展會以綠色與數位雙軸轉型為主題，在台北及高雄舉辦，超過700家廠商與會，預計吸引超過15萬人次，促進政府與產業界的交流，加速智慧城市的發展。

今年北高兩地展示總規模突破2,250個攤位，共有13個縣市設立城市主題館，展現智慧與淨零成果。同時規劃超過70場專業論壇。吸引來自海外53個國家地區、174個城市的首長代表，以及逾3,000位國際專業人士參觀，並有超過 250個新創團隊積極參與，另外，東京市政府、波蘭皆首次設立主題館，展現台灣正攜手全球城市掌握AI時代新商機。

本屆展覽亮點之一為全球首創的「AI CITY 主題館」。胡書賓表示，為迎向全球城市主權AI的強大需求，由聯盟、華碩、鴻海（2317）與30家產業夥伴共同打造，以「城市主權 AI」為核心，建構從算力基礎建設（IaaS）、智慧城市管理平台（PaaS）到各式應用服務（SaaS）的完整架構，涵蓋 AI 伺服器、超級電腦至市民服務場景，打造高效能、低成本的一站式解決方案。

胡書賓認為，智慧城市已正式邁入第四代—AI CITY時代。AI不再只是工具，而是城市治理的「大腦」。本主題館呈現城市主權AI的算力層、主權模型層、平台層、應用層及創新層五大架構，完整呈現台灣AI產業鏈實力，並以台南市與高雄市為示範場景，展現AI在城市治理中的實際應用。

胡書賓指出，今後將逐年完善AI City全系列方案，並將以AI City power by Taiwan的品牌印象向全世界推廣，期望將台灣從AI硬體製造優勢進一步邁向全球AI智慧生態系輸出者。

超級電腦 基礎建設 華碩

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