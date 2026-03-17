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中華電信組集團艦隊 前進海外市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）前進2026智慧城市展暨淨零城市展，打造「海地星空」韌性網路與AI應用，協創智慧城市永續發展，總經理林榮賜指出，中華電信強化智慧城市等創新應用，除拓展國內市場，更組成中華電信集團艦隊，大步跨向海外市場。

林榮賜表示，中華電信集團投資子公司超過50個，除了中華電信以外，也有六個上市櫃公司，加上集團不斷擴大，近年耕耘企業及國際市場成果，不僅是集團力量，也代表資通訊能力的擴張，更要朝向以國際為願景的資通訊公司前進。

林榮賜表示，中華電信擁有業界少有的國際布局，七個海外子公司，在馬來西亞設立孫公司，同時擴大海外辦公室等，更秉持台灣廠商在哪裡中華電信就在哪裡，跟著台灣的製造業、半導體等高科技業到美國、歐洲、日本東南亞等，配合台商供應商及AI生態鏈，國際市場也越做越大，更攜手中華電信子公司打造中華電信集團艦隊一起前進海外市場。

除跟著台商前進海外布局，更將台灣5G AIoT成果複製到海外市場，包含與政府合作前進中南美洲，在巴拉圭複製智慧園區，東南亞打造智慧醫院，泰國建構智慧竿等，中華資安則前進日本及東南亞市場。

盤點中華電信國際布局，旗下資拓宏宇、中華資安、神準及勤崴均有布局海外市場實力，中華電信更在美國、歐洲、日本、東南亞及中南美洲設立新據點，美國鎖定AI產業鏈、高科技製造業，日本為高科技製造業及其供應鏈以及金融業，歐洲則為半導體業、電動車、車用電子及電子製造業，越南、泰國為電子代工業、PCB與材料業以及電子零組件業，新加坡及馬來西亞則為半導體、電子製造、材料設備及航太等，香港鎖定金融業及資通訊業，中南美周也規劃設立新據點，鎖定電子製造及資通訊產業。

中華電信企業事業群積極衝刺非傳統電信的新業務，打造新的「百億」營收，林榮賜表示，IDC及雲端已經累積貢獻百億營收，資安也持續成長中，尤其中華資安上市後以雙位數速度持續成長，是下一個百億營收目標。

此外，中華電信持續發展IoT，打造200至300個專網案例，整合AI、5G（5G Redcap）、未來的6G布局以及衛星服務，整合成Pre-6G創新服務，也成為新百億營收的目標。

中華電信參加2026智慧城市展暨淨零城市展自3月17日起至20日於台北南港展覽館2館展出，中華電信以「海地星空、網路韌性、AI永續」為主題，在台北展區展示韌性網路、韌性醫療、智慧交通、文化科技、生物保育及國際共創等15項多元應用成果，展現中華電信以「海地星空」戰略，領航智慧城市永續發展的深厚實力。

中華電信指出，台北亮點展區演繹「海地星空」戰略的實踐進程，透過互動大螢幕完整呈現中華電信整合海底電纜、行動與固定通信網路、微波、多軌道衛星，打造國家級的多層次韌性網路，確保災害或突發事件維持服務不中斷，並積極推動全光網路建設，全力打造AIDC與AI算力雲，營造臺灣AI應用發展環境。

此外，中華電信積極布局多軌道衛星，強化國家網路韌性，於去年陸續取得OneWeb低軌衛星及SES O3b中軌衛星商用執照，是國內唯一擁有完整高、中、低多軌道衛星群的電信業者，並與美國Astranis衛星公司策略合作，預計今年下半年提供服務，發射臺灣首顆專屬衛星。衛星應用涵蓋災害救援、偏鄉連外覆蓋、海空通訊、電視頻道傳輸與物聯網等多元場景，是政府與企業發展網路韌性的最佳後盾。

「韌性醫療」部分，中華電信表示，結合5G低延遲與「海地星空」高韌性通訊網路，搭配無人機智慧運送、空中冷鏈與智慧保冷箱，打造血品與藥品韌性運送系統，建立緊急空中廊道，同時監控飛行狀態與溫控數據，加速到院前緊急血品與藥品的送達時間，掌握「黃金一小時」救命時刻，助力政府救災與偏鄉醫療。

此外，中華電信推出「5G無人載具智慧應用」，整合無人機技術、5G、AI與飛控系統，搭配自主研發無人載具智慧巡檢服務，可即時回傳高解析度影像與數據至戰情中心，透過即時監控與AI分析，提升現場監測、巡檢與決策效率，支援廠區巡檢、太陽能板檢測及無人機物流等服務，展現無人機多元應用實力。

「智慧交通」則打造全方位解決方案 助力智慧城市交通治理，中華電信指出，深耕智慧交通領域，自主研發AI人、車流辨識技術，並整合於嵌入式攝影機，使AI運算在攝影機端完成辨識，可辨識車流量、路口轉向量、停等長度、行人動態等，應用於交通量調查、智慧號誌控制、行人安全等智慧交通場景。透過AI進行預測，在道路壅塞發生前依分級分群的交通疏導策略即時調整號誌計劃，紓解通勤尖峰與活動人潮聚集的交通壅塞，亦可結合緊急車輛優先號誌，提升救護、救災效率，及改善總旅行時間。並可辨識行人穿越行穿線，系統可與號誌協作，保障安全通行。

東南亞 日本 智慧城市

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