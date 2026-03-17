慧榮於GTC展示支援輝達AI生態系的企業級SSD控制晶片

全球 NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布將於 NVIDIA GTC 2026 的 3015 號攤位展示多款企業級 SSD 控制晶片與 PCIe NVMe BGA 開機 SSD。相關解決方案可打造從開機儲存、近 GPU 高效能儲存到 Nearline 儲存的多層級 AI 儲存架構，滿足 NVIDIA AI 生態系不斷演進的需求。

慧榮表示，隨著 AI 模型規模持續擴大，推理架構正逐步從 HBM 與系統 DRAM 延伸至高效能 NAND 儲存層級，此一趨勢亦反映在 NVIDIA 的 ICMS 計畫中。在此新型架構下，NAND 儲存已成為關鍵的效能層級，需具備可預測的延遲與差異化的服務品質（QoS）。

慧榮科技提供垂直整合的儲存解決方案，涵蓋先進 SSD 控制晶片設計、完整韌體開發，以及精巧的參考設計套件。這些方案支援業界主流企業級外型規格，包括 E1.S、E1.L、E3.S、E3.L 與 U.2，可廣泛應用於 AI 伺服器部署。慧榮科技亦提供具備高耐用度與長期穩定運作能力的企業級 PCIe NVMe BGA 開機 SSD，可部署於 AI 系統中。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，NAND 儲存正逐漸成為 AI 基礎架構中的關鍵層級。隨著推論應用快速擴展，儲存系統不僅需要提供高容量，更必須具備可預測的延遲、穩定頻寬與一致的服務品質。控制晶片技術正是釋放 NAND 潛力的關鍵。我們先進的控制晶片架構正是為因應 NVIDIA ICMS 等新型 AI 架構的需求而設計，使 NAND 儲存能在 AI 記憶體層級架構中扮演更重要且以效能為導向的角色。

VAST Data 營運策略副總裁 Avery Pham 表示：「AI 基礎架構需要智慧型資料管理軟體與高效能儲存硬體之間的緊密整合。VAST 的統一資料平台可將結構化與非結構化資料整合至單一且可擴展的架構中，並針對 AI 工作負載進行最佳化。慧榮科技所開發的高彈性、高效能 SSD 控制晶片技術，對於支援跨不同儲存層級的大規模 AI 資料集，並確保效能一致性與系統可擴展性至關重要。」

慧榮強調，NVIDIA 推出的推論情境記憶儲存計畫（ICMS），突顯出將KV快取從傳統記憶體延伸至對延遲敏感的 NAND 儲存層級，並所帶來的新需求。此類架構需要具備可預測的服務品質、嚴格的尾端延遲控制、強大的工作負載隔離能力、多租戶支援，以及持續穩定的讀取效能，以確保 GPU 能維持高效率運作。

慧榮的 MonTitan企業級 SSD 控制晶片在架構設計上正是為因應這些新興需求而打造。透過公司專利的 PerformaShape技術，控制晶片可動態最佳化工作負載行為、強化並行工作負載之間的隔離能力，並管理延遲分布，在 AI 推理工作負載下提供可預期且穩定的效能表現。