宏碁旗下安圖斯首度參展輝達GTC 揭示AI生態系發展藍圖

宏碁（2353）集團旗下安圖斯（7875）首度參展輝達（NVIDIA）GTC，安圖斯於GTC 2026大會上，將展示兩款專為生成式AI與LLM工作負載打造的NVIDIA Blackwell 世代旗艦伺服器 —— Altos BrainSphere R880 F7與R785 F6，現場亦有多項AI整合解決方案，展現其於高效能AI基礎架構領域的最新布局與創新實力。

安圖斯科技將以「Unified Ecosystem, Infinite AI Possibilities」為主題，並發表願景 「The Nexus of Power & Intelligence」，重新定義 AI 基礎設施於企業轉型中的戰略角色，將打破軟硬體的藩籬。企業能透過安圖斯科技的AI解決方案，使硬體效能的跨世代躍進，將分散的算力、平台與應用轉化為可規模化、可落地的統一生態系解決方案，更可突破軟硬體界線，打造結合串聯資料中心與邊緣應用的 AI 環境，使極致運算效能與靈活智慧應用能於同一平台無縫整合。

GTC 2026 現場，安圖斯將展示多項技術，完整呈現從模型訓練、平台管理到邊緣端與垂直產業應用的 AI 落地藍圖。安圖斯Altos BrainSphere R880 F7 與 R785 F6旗艦系統，基於 NVIDIA HGX 與 MGX 平台打造，皆支援高頻寬互連與多 GPU 緊密耦合設計，專為兆級（Trillion-parameter）LLM、生成式 AI 與 HPC 工作負載打造，協助企業與研究機構建構可擴展的 AI 運算核心。其中，R880 F7具備 8U NVIDIA HGX 等級高密度算力配置，而R785 F6則採用高度彈性 NVIDIA MGX 模組化架構。

安圖斯同步揭示與宏碁智醫（6857）合作之智慧醫療應用藍圖，展示透過智慧語音理解與摘要技術優化臨床文件處理流程的實際成果。方案核心採 On-premises 地端部署架構，協助高度監管的醫療機構在嚴格保護資料隱私與資安前提下，安全推動 AI 技術轉型。

此外，安圖斯瞄準「代理式 AI（Agentic AI）」趨勢，於全球 AI 盛會 NVIDIA GTC 2026 首度展示基於 NVIDIA OpenShell 的安全 AI 代理運行環境，並於迷你 AI 工作站 Altos BrainSphere GB10 F1 上進行實機演示，協助企業在安全可控的架構下部署自主 AI 代理，滿足導入 AI 系統時，對於資安、資料隱私與合規性的需求。