恩智浦與輝達合作 共同推動先進實體AI創新發展

全球半導體領導廠商恩智浦半導體（NXP ）宣布推出創新機器人解決方案，提供可靠、安全的實時資料處理與傳輸，以及先進網路連接功能，實現感測器融合、機器視覺與精密馬達控制。此為恩智浦基礎機器人解決方案系列的首款產品，該即時部署（ready-to-deploy）解決方案由恩智浦與NVIDIA合作開發，整合NVIDIA Holoscan Sensor Bridge（HSB）與恩智浦高度整合的系統單晶片（SoC），能有效減少離散元件（discrete component），大幅縮小佔用空間、降低功耗與成本，同時簡化機器人，包括人形機器人感測與驅動的軟體複雜度。

恩智浦表示，實體AI（physical AI）是下一個創新領域，其系統能夠精準、可靠且安全地感知、解讀並與周遭環境互動。人形機器人（humanoid robot）是實體AI最先進的表現形式之一，需要在機器人全身進行安全、可靠、低延遲的資料處理與傳輸，以實現同步運動、高密度感測器融合與先進驅動控制。

恩智浦全新整合式機器人本體解決方案直接應對這項挑戰，提供強大的邊緣智慧與低延遲網路，實現安全可信賴的實時通訊。這些解決方案將NVIDIA Holoscan Sensor Bridge無縫整合至恩智浦的軟體支援環境，讓開發人員能夠輕鬆實現實時處理，並在機器人本體與機器人大腦的預設區域之間建立直接傳輸路徑，大幅降低延遲，顯著簡化將AI導入實體世界的挑戰，而實時決策正是其中的關鍵需求。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全連結邊緣事業部總經理Charles Dachs表示：「實體AI正在重新定義機器在真實世界的能力，而人形機器人則是這場變革最複雜的表現。透過將恩智浦在邊緣處理、安全網路、功能安全與實時控制領域的深厚專業知識，與NVIDIA機器人平台相結合，我們大幅簡化實體AI的開發流程，實現實體AI邊緣端與中央大腦之間的無縫連接，這僅是恩智浦加速實體AI生態系統發展的開始。」

NVIDIA機器人暨邊緣AI副總裁Deepu Talla表示：「自主機器的開發需要高效能運算架構，能夠將複雜的馬達控制與實時感知同步協調，透過將NVIDIA Holoscan Sensor Bridge整合至其邊緣產品組合，恩智浦為開發人員提供可擴展的基礎，以加速實體AI的部署。」

恩智浦與NVIDIA的合作，有助於定義全身人形機器人（full-body humanoid robotic）的統一架構。恩智浦的邊緣處理器、馬達控制MCU、車規級網路技術、透過收購Aviva Links獲得的高吞吐量非對稱資料傳輸能力，以及基於數十年汽車產業經驗的功能安全專業知識，結合NVIDIA AI基礎設施，共同為下一代機器人打造靈活、節能的系統架構。這項解決方案預定今年上半年推出。