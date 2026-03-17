中華電：衝3大「新百億」業務 擴張海外布局

中華電信衝3大「新百億」動能，總經理林榮賜表示，雲端加IDC業務營收已破百億元，資安與Pre-6G應用也分別朝「新百億」規模邁進，顯示非傳統電信業務成關鍵引擎；海外布局也告捷，包括配合台廠AI生態鏈赴美國、歐洲、日本發展。

2026智慧城市展暨淨零城市展今天起登場，中華電信發展資通訊解決方案，已連續第13年參與智慧城市展，今年以「海地星空、網路韌性、AI永續」為主題。

林榮賜受訪表示，企業客戶事業群營收近年高成長，中華電信投資子公司也超過50個，受惠各式各樣資通訊能力擴張，中華電從子公司到母公司業績告捷，去年雲端和IDC相關營收成長幅度達雙位數。

中華電積極衝刺IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用等「新百億」規模營收業務。林榮賜說明，IDC加上雲端營收已突破百億元規模，資安領域一直在成長，加上中華資安子公司雙位數成長，看好未來也有望突破百億元。

他接續說，中華電在IoT 5G專網已打造200、300個案子，未來進入AIoT 6G時代，衛星也實現無所不在的連結，看好Pre 6G加入AIoT等相關業務，今年也有機會突破百億元營收。他強調，3大「新百億」業務都不是傳統電信業務營收，顯示轉型具成效。

針對海外市場布局，林榮賜表示，「台商在哪，中華電就會在哪」，目前中華電已有7個海外子公司，並持續擴充各地辦公室，包括新設歐洲、中南美洲等據點，希望把台灣好的解決方案帶到全世界，例如中華電將5G AIoT輸出到海外智慧園區的基地，已在中南美洲和政府合作巴拉圭智慧園區，由中華電和台灣合作業者同步打造，中華資安也將相關方案帶到日本和東南亞。

他指出，尤其台灣製造科技業動能蓬勃，近年到美國、歐洲、日本，中華電均配合AI生態鏈，半導體市場需求確實鮮明，台灣製造業在美國市場也越做越大，今年還會有很多好消息，預計國際分公司今年營收至少成長10億元。

對於5G SA（獨立組網）的規劃，林榮賜表示，6G預計2030年可望提供服務，時程也有可能提前，但由於6G標準未定，目前尚處於技術驗證階段，中華電積極打造5G SA，作為步入6G的必經關鍵，也並爭取6G技術標準話語權。

AIDC的發展上，他表示，中華電將用全光網路優勢，支持中華電AI更迅速有效率，看好業務成長時迎來需求爆發點，今年中華電已打造台北和台南AIDC以全光網串連，台南到高雄也有延伸。