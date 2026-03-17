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傳村田電感等產品將漲價 台廠也可望間接受惠

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

供應鏈傳出，全球積層陶瓷電容（MLCC）龍頭村田製作所已發出通知函，即將於4月1日起，針對部分電感相關產品調整價格。外界預期，龍頭廠喊漲後，包括國巨（2327）、臺慶科（3357）、三集瑞-KY（6862）、佳邦（6284）等台廠都有機會因此間接受惠，不是可以跟漲，就是可望迎來轉單。

根據上述通知函，村田將調整價格的產品包括積層型鐵氧體功率電感、積層型射頻電感、積層片式鐵氧體磁珠、積層型共模扼流圈等。而漲價背景是因為前述產品的生產過程中，使用銀為原材料，但銀被廣泛應用於工業領域，需求量持續增長，產量卻難以隨著需求而迅速提升，導致供不應求。

在白銀價格上漲的情況下，村田在通知函中坦言相關價格飆升已超出該公司透過內部節約成本所能吸收的範圍，所以為了維持並加強必要的產能與管理系統，並持續提供客戶穩定且可靠的供應，必須實施前述價格調整。

國巨 價格

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