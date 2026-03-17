雲達、達明、輝達三方策略合作 進軍AI機器人市場

廣達（2382）旗下雲達科技（Quanta Cloud Technology，QCT）17日宣布與達明（4585）機器人（Techman Robot）及輝達（NVIDIA）展開策略合作，共同推動下一代Physical AI（實體AI）機器人技術。

雲達表示，透過公司的應用就緒解決方案（Application-Ready Solution, ARS）概念，將基礎設施、框架與應用整合成預先驗證的Full-stack解決方案，協助生態夥伴加速上市時程。

在GTC 2026中，三方將展示一套整合QCT Dev. Kit for physical AI、採用輝達AI基礎設施的QCT GPU伺服器，以及達明機器人TM Xplore I人形機器人平台的開發流程。這項合作採用NVIDIA Cosmos和NVIDIA Isaac GR00T開放模型、NVIDIA Isaac模擬框架與NVIDIA Jetson Thor即時AI推論，展現如何加速開發流程，讓機器人具備工業自動化所需的實際操作能力。

雲達科技總經理楊麒令表示，雲達與達明機器人及輝達合作顯示出實體AI將改變智慧自動化的未來，透過整合QCT Dev. Kit for physical AI與多項NVIDIA機器人運算技術，我們讓開發者能更快從模擬走向實際部署。以TM Xplore I為例，示範如何結合先進運算、機器人與AI技術，推動製造業變革」。

在此次合作中，雲達科技結合QuantaGrid D75E-4U（基於NVIDIA MGX架構、搭載NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition GPU的伺服器）、QCT ARS、以及達明機器人的人形機器人技術，加速開發先進機器人。

作為QCT ARS的一部分，QCT Dev. Kit for physical AI整合QuantaGrid D75E-4U等最佳化伺服器以及多項NVIDIA技術，包含NVIDIA Cosmos開放世界基礎模型、NVIDIA Isaac Sim涵式庫與NVIDIA Isaac GR00T機器人開放模型，串接資料生成、模型訓練與實體部署流程。

最終，達明機器人TM Xplore I透過存取在模擬環境預先定義的資料，獲得進階雙手操作能力，強化其投入實際工業作業的能力。

達明機器人也在其核心AI協作機器人系列擴大使用NVIDIA Isaac Sim和NVIDIA FoundationStereo。透過Isaac Sim，達明能在高度擬真的工業環境數位分身中模擬機器人作業流程，在實際部署前先行驗證複雜的路徑；同時，FoundationStereo則確保機器人具備高度精準的深度感知與空間感知能力。