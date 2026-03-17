數發部：AI打詐三管齊下 結合法規、技術與產業協作

數位發展部持續強化打詐作為，針對日益複雜的詐騙手法，提出整體治理策略。數發部主任秘書胡貝蒂表示，面對詐騙集團結合AI技術快速演進，政府須從法規面、技術面與跨部會及產業協作三大方向同步推進，並透過AI對抗AI，強化整體防詐韌性。

胡貝蒂指出，目前詐騙案件雖已有下降趨勢，但每日仍有約300至500件通報，財損金額約落在新台幣2億至5億元之間，顯示詐騙問題仍不容忽視。她強調，詐騙集團同樣運用AI提升精準度與擬真度，因此政府必須加速科技應用與制度建構，才能有效應對。

在法規面上，數發部已推動相關條例修正，針對大型網路平台如Google、Meta及LINE等，要求強化廣告刊登者身分驗證機制，並逐步導入雙重驗證，避免匿名投放詐騙廣告。同時，平台須明確標示廣告內容，並揭露AI生成資訊來源，提升透明度，此外，業者也須定期發布防詐透明報告，並在接獲檢警調要求時，迅速提供資料與配合下架。

技術面方面，數發部建置「網路詐騙通報查詢網」與相關App，讓民眾可即時通報可疑內容，目前下載數已逾5萬次，累積通報件數達60萬件。這些資料進一步成為AI訓練素材，協助辨識詐騙廣告與手法，提升偵測準確率。胡貝蒂指出，透過大量通報資料與AI分析，政府已能建立詐騙關鍵字模型，並主動掃描電商平台與網路廣告，及早發現可疑訊息。

她也提到，詐騙手法持續變化，從過去的投資詐騙、名人冒用，逐漸轉向商品詐騙等型態，因此AI模型需持續更新關鍵字與判斷邏輯，才能維持防詐效果。

在跨部會與產業協作上，數發部與金管會、內政部、法務部等單位分工合作，從源頭、金流到偵查全面介入。例如金管會透過AI模型分析異常交易，協助銀行即時阻詐；第三方支付業者則建立集中平台，讓檢警可快速追查虛擬帳戶並即時凍結資金。胡貝蒂指出，目前第三方支付業者已由過去上萬家整併至52家，管理更加集中且有效。

此外，數發部也與電信業者合作，推動「隱碼機制」以保護物流收件人個資，並發展「數位憑證皮夾」，未來可整合電信卡、駕照、畢業證書等多項證明文件，降低實體證件外洩風險。簡訊方面則推出「111政府簡訊平台」，讓民眾能辨識官方訊息來源，避免誤信詐騙通知。

胡貝蒂強調，打詐不僅仰賴政府，也需要民眾與企業共同參與。她鼓勵民眾多加利用通報工具，並留意常見詐騙關鍵字與操作手法，例如透過社群平台導流至封閉群組、營造投資獲利氛圍等，都是典型詐騙模式。

她表示，未來將持續強化AI評測與風險分類機制，針對不同應用場景制定管理指引，並推動AI生成內容標示制度，例如浮水印或標註機制，提升資訊辨識能力。

面對AI時代的挑戰，胡貝蒂指出，詐騙防制已成為「科技對抗科技」的長期戰役，唯有透過制度、技術與全民參與，才能有效降低風險，打造更安全的數位環境。