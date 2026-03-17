廣達旗下雲達打造Rubin解決方案 輝達GTC大會亮相

廣達（2382）旗下雲達科技（Quanta Cloud Technology，QCT）17日在輝達（NVIDIA）GTC 2026大會發布採用Vera CPU與Rubin GPU的加速伺服器，以及支援資料中心與邊緣應用的整合式解決方案。

雲達指出，延續與輝達多年的合作經驗，公司以自家應用就緒解決方案（QCT Application- Ready Solutions，QCT ARS），協助各產業快速在AI Grid各場域落地。

雲達此次以「AI：串聯資料中心、邊緣，與智慧終端」為主題，將最新NVIDIA平台整合進QCT ARS，結合軟體、高性能硬體、先進網路與實體AI技術，打造跨雲端與邊緣的可擴展基礎設施。

雲達科技即將推出的QuantaGrid D76V-1U支援NVIDIA Vera Rubin NVL72平台，搭載3,168個特製NVIDIA Olympus核心與72顆Rubin GPU，提供3,600 PFLOPS NVFP4推論算力。

每顆GPU配備288GB HBM4記憶體以及更高頻寬、更快速的NVLink 6互連技術，可滿足大型AI模型訓練與推論所需的超大吞吐量。搭配ConnectX 9 SuperNIC，每顆GPU可提供高達1.6 Tb/s網路頻寬，確保資料流能跨巨型AI叢集維持最佳化。Vera Rubin NVL72架構採100％液冷設計，提升運算密度與能源效率，符合高功率AI設施的ESG永續目標。

QuantaPlex S26F-2U採用NVIDIA Vera CPU，專為Agentic Reasoning（代理式推理）而設計。它配備NVIDIA BlueField-4資料處理器，支援NVIDIA Context Memory Storage（CMX）平台，透過在GPU記憶體和傳統共享儲存之間增加一個專屬的POD級情境記憶體層級，提供支援超大規模推論的新型AI 原生儲存裝置。雲達科技在此多節點系統中配置24 個前置熱插拔E3.S 1T NVMe插槽， 為AI工作負載提供高速、高密度的快閃儲存。

雲達科技總經理楊麒令表示，我們與NVIDIA合作的新產品體現了雙方的共同願景：讓AI基礎設施更強大、更高效、更普及，NVIDIA Vera Rubin NVL72平台是邁向下一世代AI的重要里程碑，將以極致的擴展能力重新形塑AI的未來。