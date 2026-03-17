雲達科技跨足實體AI 於GTC 2026展出與達明機器人及 NVIDIA 的合作

資料中心與AI基礎設施領導廠商雲達科技今日宣布與達明機器人及輝達（NVIDIA）展開策略合作，共同推動下一代Physical AI（實體AI）機器人技術。透過雲達的應用就緒解決方案概念，將基礎設施、框架與應用整合成預先驗證的Full-stack解決方案，協助生態夥伴加速上市時程。

在NVIDIA GTC 2026（GTC26）中，三方將展示一套整合QCT Dev. Kit for physical AI、採用NVIDIA AI基礎設施的QCT GPU伺服器，以及達明機器人TM Xplore I人形機器人平台的開發流程。這項合作採用NVIDIA Cosmos和NVIDIA Isaac GR00T開放模型、NVIDIA Isaac模擬框架與NVIDIA Jetson Thor即時AI推論，展現如何加速開發流程，讓機器人具備工業自動化所需的實際操作能力。

「這項與達明機器人及NVIDIA合作顯示出實體AI將改變智慧自動化的未來」，雲達科技總經理楊麒令表示。「透過整合QCT Dev. Kit for physical AI與多項NVIDIA機器人運算技術，我們讓開發者能更快從模擬走向實際部署。以TM Xplore I為例，示範如何結合先進運算、機器人與AI技術，推動製造業變革」。

在此次合作中，雲達科技結合QuantaGrid D75E-4U（基於NVIDIA MGX架構、搭載NVIDIA RTX PRO Blackwell Server Edition GPU的伺服器）、QCT ARS、以及達明機器人的人形機器人技術，加速開發先進機器人。作為QCT ARS的一部分，QCT Dev. Kit for physical AI整合QuantaGrid D75E-4U等最佳化伺服器以及多項NVIDIA技術，包含NVIDIA Cosmos開放世界基礎模型、NVIDIA Isaac Sim涵式庫與NVIDIA Isaac GR00T機器人開放模型，串接資料生成、模型訓練與實體部署流程。最終，達明機器人TM Xplore I透過存取在模擬環境預先定義的資料，獲得進階雙手操作能力，強化其投入實際工業作業的能力。

達明機器人也在其核心AI協作機器人系列擴大使用NVIDIA Isaac Sim和NVIDIA FoundationStereo。透過Isaac Sim，達明能在高度擬真的工業環境數位分身中模擬機器人作業流程，在實際部署前先行驗證複雜的路徑；同時，FoundationStereo則確保機器人具備高度精準的深度感知與空間感知能力。

「實體AI結合AI基礎設施、先進模擬技術、AI模型和高效能邊緣運算，即將為高價值製造領域帶來變革」，NVIDIA機器人與邊緣運算生態系負責人Amit Goel表示。「透過整合NVIDIA的Full-stack機器人平台、雲達科技的基礎設施，以及達明機器人在人形機器人領域的專業，智慧機器人將能更快從數位分身走向量產等級的工廠現場部署」。

TM Xplore I是達明機器人未來十年AI機器人藍圖中的重要里程碑。它結合人形上半身與輪式行動底座，同時具備高度穩定性與靈巧操作能力。搭載達明機器人「See, Think, Act」核心技術，並由NVIDIA Jetson Thor模組所驅動，TM Xplore I支援高性能邊緣AI運算，優化推論表現，可進行多模態感測器融合、生成式AI推理與自主導航，無需重新編程就能快速適應新任務。

TM Xplore I針對半導體製程、電子組裝、汽車製造等高價值製造環境而設計，能處理需要高精準度、適應力與多模態感知的任務。透過將實體AI導入真實生產場景，它可有效解決傳統工業機器人難以克服的複雜自動化挑戰。

「達明機器人身為定義未來十年AI機器人的領導者，透過與雲達科技的合作加速TM Xplore I開發進程」，達明機器人營運長黃識忠表示。「憑藉我們在AI協作機器人及人形機器人領域的專業、以及經由NVIDIA Jetson Thor與NVIDIA Isaac GR00T訓練所獲得的靈巧度，TM Xplore I將實體AI從數位分身推進到實際運作。本次合作將為高價值製造業帶來前所未有的生產力」。