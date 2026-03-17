Gartner：今年全球主權雲端基礎設施即服務支出800億美元 年增35.6%

商業與技術洞察公司Gartner預測，2026年全球主權雲端基礎設施即服務（IaaS）支出達到800億美元，較2025年上漲35.6%。

Gartner高級研究總監Rene Buest表示，地緣政治緊張局勢加劇，美國與中國以外企業機構為實現數位與技術獨立加大主權雲端IaaS資金投入。目標是將財富創造留在本土、促進在地經濟。數位主權需求之主要客戶是政府機關，其次是受監管行業與部署關鍵基礎結構之企業機構，如能源產業、公用事業或電信業者等。

從地區市場情況來看，中東與非洲（89%）、亞太成熟地區（87%）、歐洲（83%）預計在2026年實現主權雲端IaaS支出最高增長。雖然2026年中國與北美分別以470億暨160億美元支出位居全球前兩位，但這兩個市場增長率均位於20%左右。到2027年，歐洲主權雲端IaaS支出有望超過北美。

地緣式遷移對國際關係、產業供應鏈與安全戰略影響持續加劇。Gartner推測：當地緣式遷移需求增加，主權雲端IaaS支出可能導致20%現有工作負載從全球雲端服務提供商轉移至在地雲端服務提供商。該支出有80%來自全新數位解決方案或待遷移至雲端環境傳統工作負載。

超大規模雲端服務提供商面臨在地雲端服務提供商市場占有率增加、各國政府對區域化平臺提出更高要求以滿足監管與國家安全需求等諸多壓力。Rene Buest表示，大型雲端服務提供商若想贏得在地客戶，須認真對待各國主權關注與要求，採取相應行動。僅將數位主權視為純粹安全、監管與合規議題遠遠不夠。