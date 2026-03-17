趨勢科技攜手輝達 為開源的 NVIDIA OpenShell 執行環境提升資安能力

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技17日宣布與輝達（NVIDIA）擴大合作，支援在NVIDIA GTC大會上最新發表的開源代理式AI執行環境NVIDIA OpenShell。讓企業能部署具備內建治理、持續風險可視化與執行期防護的自主AI代理，解決代理式AI在導入生產環境時的關鍵挑戰。

趨勢科技企業事業群營運長金敬秀表示，代理式AI正在改變資安公式。當AI系統能自行規劃、採取行動並與其他工具互動時，其風險樣貌與傳統AI將完全不同。與NVIDIA的合作能讓安全直接嵌入核心架構，協助企業以其期望的可視性與控制力來採用代理式AI。

傳統AI資安模型主要針對使用者與模型之間的短暫互動而設計；代理式AI徹底改變這樣的模式，它能不間斷地執行運作並在各種環境中採取動作。趨勢科技能為企業將代理式AI從高風險的實驗性技術，轉變為可落地的架構。企業可定義信任邊界、在執行期強制政策並保有對自主AI行為的可視性，同時保留代理式系統的彈性與效能。此外，亦提供企業級安全層，用於治理AI代理行為、可使用的工具，並在執行前、中、後持續偵測與防禦風險。

NVIDIA OpenShell是一個開源執行環境，支援能進行規劃、記憶及工具執行的長期運行且有自我進化能力的AI代理。這些能力雖能大幅提升生產力，但也引入如未授權存取、隱藏行為、提示詞注入，以及非預期系統存取等新風險。

NVIDIA策略性企業合作夥伴副總裁Pat Lee表示，代理式AI開啟了能自行規劃、推理與執行的全新應用。透過與趨勢科技的合作，協助開發者加入可視性與管控機制，使自主AI的運行更加安全。此合作也延伸至NVIDIA AI Q藍圖與NVIDIA NeMo Agent Toolkit，確保代理式系統在企業環境擴展時，具備一致的安全性、治理能力與可觀測性。