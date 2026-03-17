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鴻海旗下夏普ePoster電子紙海報開賣 首度亮相2026智慧城市展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海旗下夏普ePoster電子紙海報開賣！首度亮相2026智慧城市展。夏普／提供
鴻海旗下夏普ePoster電子紙海報開賣！首度亮相2026智慧城市展。夏普／提供

隨著企業數位轉型與淨零碳排意識普及，鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）正式宣布推出革命性產品 「ePoster 電子紙海報」。該產品將於 3 月 17 日至 3 月 20 日舉行的「2026 智慧城市展暨淨零城市展」中首度公開亮相。本次展出特別進駐AI CITY鴻海展區，展示數位看板如何從傳統耗能螢幕進化為「零耗電」的綠色顯示技術，為智慧城市、醫療機構及零售產業提供低碳排放的視覺方案。

ePoster 被定位為「紙張的演進」，旨在解決傳統海報印刷費、物流費及張貼人力的龐大支出。產品採用最新電子紙技術，不僅像素提升 40% 使字體更加銳利，更具備 180 度超廣視角 。最令人震撼的特點在於其「獨特性」：即便在停電或拔掉插頭的情況下，螢幕資訊依然清晰可見、完全不會黑屏，真正實現「資訊不掉線」。

ePoster 四大產品亮點：高效能、低負擔，【畫面靜止時不耗電】，僅在「更換圖片」的瞬間使用微量電力。待機功率僅 1 瓦，與傳統 LCD 電視牆相比，每年電費可大幅節省85%以上。

【視覺舒適（如紙質感）】：模擬紙張質感，具備完全不反光、不刺眼的特性。即便在強光環境下，也能維持高質感呈現，提升品牌門市形象。

【操作極簡（智慧管理）】：支援隨身碟即插即播，亦可搭配夏普專屬的 eSignage S 內容管理平台，讓管理者坐在辦公室就能一鍵同步更新全台各地據點的海報。

減碳新選擇（ESG 加分）：機身採用 50% 再生材質，與紙張印刷相比可減少 93% 碳排放，每年可省下超過一萬張 A2 廢紙，是企業推動數位轉型與 ESG 的最強標籤。

ePoster 的應用範圍極廣，已在日本夏普擁有多項成功實績。在『醫療機構』，可用於門診時間表與衛教資訊；在『零售餐飲』，可自動切換早晚時段菜單；在『公共空間』，則能擔任導覽、地圖及電力監控顯示。此外，對於需要頻繁更換生產指導書的『物流與製造業』，ePoster 更是達成無紙化工廠的關鍵利器。

台灣夏普張凱傑總經理表示，透過與鴻海集團在智慧城市展的深度整合，期望帶領台灣各產業邁向更節能、智慧的顯示新未來。

夏普 鴻海

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