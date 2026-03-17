2026智慧城市展 數產署透過三大主題展現我智慧應用

2026年智慧城市展（Smart City Summit & Expo, SCSE）於17在台北南港展覽館二館盛大開幕。數位發展部數位產業署以「Go Global、Go Digital、Go Green」三大主題設置「數位產業署主題館」，展現臺灣運用數位科技推動產業創新、落實永續發展成果。

數產署表示，在行政院前瞻基礎建設計畫的支持下，透過政府與產業攜手推動我國智慧應用服務，已發展268項貼近民眾生活的智慧應用服務，涵蓋交通運輸、健康照護、城市治理與生活服務等多元領域。

本次數產署主題館以三大主題呈現臺灣智慧科技的創新成果與產業發展能量，其中「Go Global」展區聚焦智慧科技解決方案的國際輸出潛力，展示智慧養殖、健康照護、DNA產地識別及生成式AI平台等創新應用，展現臺灣科技服務跨越制度與市場差異、拓展國際市場的實力；「Go Digital」展區則以人本導向的數位應用為核心，透過AI、語音辨識等互動技術，展示智慧閱讀、多語醫療語音紀錄、AI導覽體驗與智慧教育等應用，打造更直覺且具溫度的數位服務體驗；「Go Green」展區則聚焦永續環境與智慧城市治理，展示智慧交通數據管理、惜食媒合與AIoT公共自行車管理等解決方案，呈現科技如何在城市治理與日常生活中促進低碳、效率與韌性的永續發展。

另外，數產署指出，本次主題館另一大亮點為設置「APICTA（亞太資通訊大獎）專區」，APICTA（Asia Pacific ICT Alliance；亞太資通訊科技聯盟）是印太地區極具影響力的資通訊產業組織之一，該聯盟主辦的APICTA Awards素有「亞太資通訊界奧斯卡」之稱，每年透過競賽形式吸引超過200支團隊參與，評選並表揚在AI、智慧城市及各類數位應用解決方案方面表現卓越的創新成果。

數位產業署主題館也邀請2025年APICTA得獎團隊，展示其技術如何轉化為智慧城市的實際應用場景，並於當日下午舉辦「從創新到落地：APICTA得獎技術如何成為城市解方」專題座談，邀請國際評審及獲獎團隊共同參與，分享創新技術落地應用經驗，以及探討如何透過APICTA國際平台促進技術交流與商務合作，發揮創新科技的國際影響力。

數產署指出，智慧城市展為全球重要的城市治理與數位科技交流平台，透過此次參展，除展現臺灣智慧應用與數位創新成果外，也期望促進產業與城市之間的交流合作，推動優質智慧解決方案落地應用，進一步加速臺灣數位轉型，提升我國數位產業的國際競爭力。