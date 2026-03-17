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打造城市主權 AI 智慧暨淨零城市展開幕

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

在人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣正致力於從硬體優勢轉向系統整合的軟實力輸出。2026年「智慧城市展暨淨零城市展」17日在台北南港展覽館2館開幕。國發會主委葉俊顯強調，AI已成為各城市間的「共同語言」，不僅能提升治理效率，更是推動減碳、強化城市韌性的關鍵引擎。

今日上午舉行的聯合開幕暨頒獎典禮，由國發會、經濟部及台北、高雄、桃園等城市代表共同參與。隨後登場的「淨零城市國際峰會」主論壇，更吸引超過3,000位國內外貴賓與會。葉俊顯於致詞時表示，當前城市面臨氣候變遷衝擊與公共服務需求攀升的雙重壓力，唯有善用智慧科技提升決策品質，才能有效回應挑戰。

葉俊顯指出，根據國際組織最新資料，全球已有超過七成城市成功達到排放高峰並逐步下降，其共同特徵即是積極導入AI與數據治理技術。台灣目前正透過六大部門、20項減碳行動，系統性推動能源、產業、生活與社會等四大轉型，全面掌握綠色與數位轉型的發展契機。

國發會副主委高仙桂則提到，本次展會核心目的在於透過公私協力，向國際展現台灣在AI時代的整體實力。她強調，台灣除了擁有全球領先的晶片與AI伺服器硬體優勢，更具備打造「城市主權AI」的關鍵能力，以及發展AI City全方位解決方案的軟實力。

本次展會規模宏大，共匯聚逾700家企業參與，包括華碩（2357）、鴻海（2317）、中華電信（2412）等指標性大廠，並串聯全台13個縣市作為實證場域。高仙桂表示，從算力平台到模型應用，台灣已建構完整的AI基礎建設體系，範疇涵蓋醫療、交通、公共安全及智慧治理，具體描繪出未來智慧城市的發展藍圖。

今日下午的分論壇，則由工研院副院長李宗銘、中興大學教授李宗儒及成功大學特聘教授林子平等專家，均針對淨零轉型與數位化發展發表專題演講，進一步針對「永續城市產業轉型」、「城市氣候韌性」及「地方創生」等議題進行深度交流。

工研院 葉俊顯 高仙桂

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