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遠傳總經理井琪：智慧城市商機才剛開始 未來大步邁向海外

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信總經理井琪（中）今日出席「2026智慧城市展」，井琪看好，智慧城市商機現在才剛開始。記者黃晶琳／攝影
遠傳電信總經理井琪（中）今日出席「2026智慧城市展」，井琪看好，智慧城市商機現在才剛開始。記者黃晶琳／攝影

遠傳電信（4904）總經理井琪17日出席「2026智慧城市展」，井琪看好，智慧城市商機現在才剛開始，未來攜手子公司ETC、博弘雲端、思納捷，大步邁向海外市場。

遠傳今年以「遠傳大人物賦能　創新．韌性．永續前行」為主題參展，將19項實績應用呈現在產業界與公部門面前，其中更包含「智慧樞紐」、「智慧環境水情監控」、「智慧電表」、「智慧空品」、「低碳校園能源解決方案」等五項業界第一。

多位縣市政府代表、產業人士都前來遠傳展區參觀，並與遠傳總經理井琪就城市治理、AI驅動、淨零轉型的科技應用有所交流。遠傳企業客戶執行副總曾詩淵受邀出席交通部「交通願景館」開幕，遠傳協助打造的郵政物流園區亦在該館亮相。

井琪表示，遠傳佈局智慧城市相當早，現在邁入開花結果的階段，尤其遠傳企業用戶新經濟部分四大主軸智慧城市、智慧醫療、智慧轉型及電信基礎SI，又以智慧城市為首，包含能源管理、交通不斷電系統、電動車充電、智慧空品及水情都有很多縣市導入，近期更導入數位分身，從城市治理角度，可以串聯跟城市有關的監測交通、水情及空品、消防等一起打造整體城市治理。

井琪指出，目前智慧城市占整體新經濟營收約15%至20%，現在智慧城市商機只是開始，現在遠傳在國內做出口碑，同時遠距診療已經前進東南亞市場，與多個國家簽了合作備忘錄，未來整體智慧城市解決方案，輸出海外市場也相對容易，將攜手ETC、博弘雲端、思納捷等合作夥伴，搶進東南亞市場。

井琪表示，近期地緣政治的動盪更突顯能源韌性的重要，遠傳以資通訊科技投入能源管理有許多著墨，期待藉由本次的展出，能與更多企業夥伴與公部門攜手，共同提升城市治理與營運韌性，邁向更安全、更永續的智慧城市。

遠傳表示，智慧充電服務是一大亮點，今年2月在東華大學甫啟用的東華大學公共電動車快慢充電樁，建置5處充電站、共32槍充電樁，為東部最具規模的充電站；加上1月投入服務、位於花東縱谷的「安通鐵馬驛站」與「羅山遊客中心」240kW快充充電樁，完善東部的充電地圖，大幅緩解車主里程焦慮。

此外，遠傳表示，智慧充電服務在西部則包括新竹市10個公有場域、129個充電停車位、共149支快慢充電槍，桃園市7個風景區、共14支快慢充電槍已營運中。此外，遠傳目前也是「賓士暢行」的充電漫遊合作遊夥伴，並即將攜手「AMP Go」推出充電漫遊服務，提供車主更便利、隨處可充的服務。

遠傳展出的五項業界第一的應用，包括「智慧樞紐」，於松菸打造全台第一座經濟部政策合作示範場域；「智慧環境水情監控」，6縣市、近700站，全台總數超過三分之一，規模第一；「智慧電表」，總數達218萬具，全台總數超過三分之一，數量第一；「智慧空品」，導入台北、新北、新竹、桃園4縣市，北台灣第一；「低碳校園能源解決方案」（EMS）導入全國中小學1,426所、逾6萬間教室，以及大專院校逾20所，校園EMS第一品牌。

此外，遠傳展區中，受邀登上MWC微軟展區的「遠傳智靈」AI平台、可協助警力提前8分鐘到場的「智慧交通影像偵測」、已導入台北市逾千處路口的「交通號誌聯網服務」、同時滿足AI算力與低碳需求的綠色IDC雲端資料中心與雲端服務等實績，也吸引大量專業人士駐足詢問。

遠傳亦協助「中華郵政物流園區」建置中央監控管理平台與物聯網服務，為國內少數具代表性的大型智慧園區。結合智慧路燈、高解析度CCTV、緊急求救系統的「智慧化基礎設施」、智慧水電表與能源監控的「能耗數據管理」、整合新舊系統的「園區中央監控管理平台」3大科技應用，涵蓋物物流中心、資訊中心、北台灣郵件作業中心、訓練中心及工商服務中心等5大建築，相關實績於交通部「交通願景館」的中華郵政展區呈現。

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