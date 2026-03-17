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攜手GMI打造台灣最強算力！ 台灣大將持續擴大 AIDC 及海纜容量投資

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）參加「2026智慧城市展」，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，新AIDC已經銷售一空，策略合作夥伴GMI Cloud將陸續建置輝達GB300，打造全台最強算力，看好算力及聯外頻寬需求，台灣大未來將持續擴大AIDC、國際海纜的投資與策略合作。

朱曉幸表示，今年全球雲端資本支出預計將突破6,700億美元，在「算力即國力」的競逐中，台灣大布局AI資料中心（AIDC）與「GPU 即服務（GPUaaS）」，提供可彈性取得的運算資源，化身政府與企業接軌AI時代的關鍵橋樑。

台灣大新AIDC位於桃園龜山，攜手Vantage（美商威德新）園區，Vantage進行土地開發、IDC建物開發及電力，台灣大斥資88億元租下，租約為期十年，機房最大負載容量為25MW（Megawatt）電力，其中資訊設備負載容量（IT Load）為16MW、單櫃散熱可達135KW，GMI Cloud 與 NVIDIA斥資逾160億元，打造AI Factory，就座落在台灣大AIDC。

朱曉幸表示，攜手合作夥伴，新AIDC將建置輝達GB 300約7,000片，總共96櫃，建構全台灣最強的算力，GMI也是輝達NCP雲端合作夥伴，預計5月陸續進駐，8月全面上線，目前台灣大AIDC已經銷售一空，GMI提供算力也已經銷售完畢，持續供不應求。

台灣大新AIDC自2025年12月已經開始貢獻營收，預估今年整年度營收可望看到來自AIDC營收貢獻效益。

朱曉幸表示，未來攜手精誠（6214）等合作，重點還是環繞著AI應用，看好AIDC需求以及跨國海纜頻寬的需求，也將擴大AIDC以及國際跨國海纜投資與合作，除擴大AIDC佈局與合作，海纜也將有更積極的投資，尋求策略合作方式，不見得由台灣大投入資本支出形式，有很多的合作方式，成果可望在今年下半年及2027年陸續收網。

此外，朱曉幸指出，台灣大以綠色基建實踐永續，透過模組化架構與領先的液冷散熱技術，將PUE優化至1.2的水準；亦推出「碳管理系統暨顧問服務」，幫助企業將溫室氣體盤查數位化。

朱曉幸指出，台灣大致力於將自研AI能量轉化為守護韌性城市的核心，在智慧醫療領域，聚焦ASR、TTS、GenAIus三大核心AI能力，於醫療場域發展出五大AI應用，從掛號、問診到醫囑紀錄，透過精準識別醫學術語，提升醫療服務品質；「5G 智慧消防輔助救援系統」方面，則成功將火場整備時間由50分鐘縮短至2分鐘，確保消防人員平安進出火場。

此外，台灣大也布局智慧儲能市場，串聯智慧移動與家庭，啟動淨零生活圈，台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，市場研究機構Global Market Insights Inc.指出，隨著智慧家用裝置、電動車充電樁逐步整合進家戶場景，家庭能源管理系統（HEMS）的全球市場規模，預估將於2034年成長至217億美元；DIGITIMES分析亦指出，未來HEMS發展將與電動車、虛擬電廠（VPP）深度整合，帶來更高的用電自主性與電網穩定性。顯示家庭與中小企業正逐步從單純的用電場景，轉變為能源管理的重要節點。

林東閔表示，台灣大取得Tesla Powerwall認證安裝廠商資格，不僅代表正式跨入家用儲能市場，作為布局「智慧儲能」的重要起點，更是「智慧家庭」與「智慧移動」整體戰略的延伸，透過儲能調度支援移動與居住的電力無縫銜接，提升能源使用效率與電網韌性，同時降低住宅碳排，成為淨零未來的重要一環。

台灣大指出，台灣大Taiwan Mobility戰略打造「充電＋停車＋共享」智慧移動方案，MyCharge、USPACE與WeMo上線至今減碳近80萬公噸。MyCharge充電服務已擴展至全台破百站、近600支充電樁，並導入AC「隨插即充」服務，帶動用戶滲透率年增超過七倍、推升過去一年營收成長四倍。

同時，為提升電車車主的充電體驗，MyCharge與多家車廠完成充電漫遊合作，3月底也將上線與興聯科技合作「OpenHub充電漫遊服務」，使用My Toyota與Lexus Plus App的電車車主，皆能啟用MyCharge充電服務。

USPACE則透過併購日本軒先（Nokisaki）及布局東南亞，建立亞洲領先的停車網絡，會員數突破200萬人；USPACE Premium訂閱制服務，整合停車、機場接送、代駕、洗車、鍍膜與24小時禮賓秘書等，Churn Rate 達 0%，顯示停車場景已轉化為生活多元服務入口。WeMo共享機車擁有150萬名用戶、創造近1.5億公里移動里程，並已投入8千台全新二代車款WeMo Fly，服務版圖覆蓋全台五都及離島，深度串聯高鐵、火車、客運及周邊商圈旅宿，穩坐亞洲規模最大共享電動機車品牌。

中小企業部分，台灣大要成為AI升級最強陪跑員，以一站式智慧解決方案助攻用戶數達三位數年成長，台灣大哥大中小企業事業副總林德偉表示，中小企業是台灣經濟的重要支柱，面對AI世代，台灣大致力提供貼近產業需求的解決方案，協助中小企業與店家以更低門檻導入智慧工具。

林德偉表示，台灣大整合電信網路、雲端與AI技術，推出「OP開店包」、「AI 智慧語音」、「AI 智慧點餐」及「AI 教練」等一站式整合應用，可協助店家有效掌握約40%的非營業時間商機，在缺工與營運壓力下仍能維持服務品質、降本增效。台灣大成為中小企業AI升級的最佳陪跑員，整體服務動能持續攀升，用戶數達三位數年成長；其中，「OP 開店包」結合智慧餐飲解決方案，過去一年營收成長達近9成，展現AI應用落地後的實質商業價值。

台灣大 海纜 資本支出

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