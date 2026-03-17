快訊

懶人包／致死率達15％！本土發現累計三例 5QA認識蜱蟲病

台積電秒填息帶動台股收漲494點 台積電收高30元

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

聽新聞
0:00 / 0:00

達明登 GTC 2026 發表全新 AI 策略與人型機器人 TM Xplore I

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
達明機器人於NVIDIA GTC 2026大會中展出與雲達科技（QCT）及NVIDIA 的最新策略合作成果 。達明／提供
達明機器人於NVIDIA GTC 2026大會中展出與雲達科技（QCT）及NVIDIA 的最新策略合作成果 。達明／提供

達明（4585）機器人於 NVIDIA GTC 2026大會中展出與雲達科技（QCT）及NVIDIA 的最新策略合作成果 。達明機器人同步宣告 2026 年全新品牌策略「See · Think · Act — Powered by AI Robotics」，透過整合協作手臂與人型機器人的雙引擎架構，展現從智慧製造邁向Physical AI的技術突破 。

此次展出的最大亮點，為達明機器人全新開發的人型機器人平台 TM Xplore I 。該平台結合人形上半身與輪式行動底座，具備高度穩定性與靈巧操作能力 。TM Xplore I 搭載達明「See, Think, Act」核心技術，並由 NVIDIA Jetson Thor 模組驅動，支援高性能邊緣 AI 運算 。透過導入 Vision-Language-Action（VLA）多模態模型，TM Xplore I 能夠進行多模態感測器融合、生成式 AI 推理與自主導航，快速適應半導體製程、電子組裝及汽車製造等需要高精準度的複雜自動化任務 。

同時，達明機器人也擴大導入 NVIDIA Isaac Sim 及 NVIDIA FoundationStereo 技術。透過在高度擬真的數位分身中模擬作業流程，機器人可在實際部署前先行驗證複雜的運動路徑，並確保具備高度精準的深度感知能力。

達明機器人營運長黃識忠表示：「身為定義未來十年 AI 機器人的領導者，達明機器人透過與雲達科技的合作，加速了 TM Xplore I 的開發進程 。憑藉我們在 AI 協作機器人及人形機器人領域的專業、以及經由 NVIDIA Jetson Thor 與 NVIDIA Isaac GR00T 訓練所獲得的靈巧度，我們正將實體 AI 從數位分身推進到實際運作。本次合作將為高價值製造業帶來前所未有的生產力。」

機器人 達明機器人 人形機器人

延伸閱讀

鴻海於 GTC 首次公開與 NVIDIA 合作開發的 AI 工業機器人細節

新漢 GTC 發表 NVIDIA IGX Thor 具身 AI 開發套件

華碩全方位 AI 解決方案 NVIDIA GTC 亮相

研華前進 NVIDIA GTC 2026 展示 Edge AI 與 Physical AI 解決方案

相關新聞

整理包／黃仁勳高喊輝達全面卡位 AI 工廠時代 一文掌握演講關鍵重點

輝達年度盛會 GTC 17日盛大登場，面對生成式 AI、推理型 AI 與代理式 AI 持續推升算力需求，執行長黃仁勳這場演講不只是新品發表，更宣示輝達將全面卡位 AI 工廠時代核心地位，定位也從 GPU 供應商進一步升級為 AI 基礎設施平台業者。

黃仁勳：推論時代來臨 Nvidia晶片商機到2027年達兆元

Nvidia(輝達，另譯英偉達)的GPU技術大會(GPU Technology Conference，GTC)16日在加州聖荷西揭幕，該公司表示到2027年其人工智慧(AI)晶片的商機至少達到1兆元，執行長黃仁勳致力於鞏固「推論運算」(inference computing)領域之地位，並揭露專注於推論的架構及產品。

2026智慧城市展 數產署透過三大主題展現我智慧應用

2026年智慧城市展（Smart City Summit & Expo, SCSE）於17在台北南港展覽館二館盛大開幕。數位發展部數位產業署以「Go Global、Go Digital、Go Green」三大主題設置「數位產業署主題館」，展現臺灣運用數位科技推動產業創新、落實永續發展成果。

打造城市主權 AI 智慧暨淨零城市展開幕

在人工智慧（AI）浪潮推動下，台灣正致力於從硬體優勢轉向系統整合的軟實力輸出。2026年「智慧城市展暨淨零城市展」17日在台北南港展覽館2館開幕。國發會主委葉俊顯強調，AI已成為各城市間的「共同語言」，不僅能提升治理效率，更是推動減碳、強化城市韌性的關鍵引擎。

遠傳總經理井琪：智慧城市商機才剛開始 未來大步邁向海外

遠傳電信（4904）總經理井琪17日出席「2026智慧城市展」，井琪看好，智慧城市商機現在才剛開始，未來攜手子公司ETC、博弘雲端、思納捷，大步邁向海外市場。

攜手GMI打造台灣最強算力！ 台灣大將持續擴大 AIDC 及海纜容量投資

台灣大哥大（3045）參加「2026智慧城市展」，台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，新AIDC已經銷售一空，策略合作夥伴GMI Cloud將陸續建置輝達GB300，打造全台最強算力，看好算力及聯外頻寬需求，台灣大未來將持續擴大AIDC、國際海纜的投資與策略合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。