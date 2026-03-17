達明登 GTC 2026 發表全新 AI 策略與人型機器人 TM Xplore I

達明（4585）機器人於 NVIDIA GTC 2026大會中展出與雲達科技（QCT）及NVIDIA 的最新策略合作成果 。達明機器人同步宣告 2026 年全新品牌策略「See · Think · Act — Powered by AI Robotics」，透過整合協作手臂與人型機器人的雙引擎架構，展現從智慧製造邁向Physical AI的技術突破 。

此次展出的最大亮點，為達明機器人全新開發的人型機器人平台 TM Xplore I 。該平台結合人形上半身與輪式行動底座，具備高度穩定性與靈巧操作能力 。TM Xplore I 搭載達明「See, Think, Act」核心技術，並由 NVIDIA Jetson Thor 模組驅動，支援高性能邊緣 AI 運算 。透過導入 Vision-Language-Action（VLA）多模態模型，TM Xplore I 能夠進行多模態感測器融合、生成式 AI 推理與自主導航，快速適應半導體製程、電子組裝及汽車製造等需要高精準度的複雜自動化任務 。

同時，達明機器人也擴大導入 NVIDIA Isaac Sim 及 NVIDIA FoundationStereo 技術。透過在高度擬真的數位分身中模擬作業流程，機器人可在實際部署前先行驗證複雜的運動路徑，並確保具備高度精準的深度感知能力。

達明機器人營運長黃識忠表示：「身為定義未來十年 AI 機器人的領導者，達明機器人透過與雲達科技的合作，加速了 TM Xplore I 的開發進程 。憑藉我們在 AI 協作機器人及人形機器人領域的專業、以及經由 NVIDIA Jetson Thor 與 NVIDIA Isaac GR00T 訓練所獲得的靈巧度，我們正將實體 AI 從數位分身推進到實際運作。本次合作將為高價值製造業帶來前所未有的生產力。」