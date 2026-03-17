陳其邁參與輝達GTC大會 高雄將加速推動物理AI應用、邁向產業樞紐

高雄市長陳其邁二度赴美參加輝達（NVIDIA ）GTC大會，在執行長黃仁勳揭露AI 產業新藍圖之後，陳其邁表示，高雄將加速推動物理AI應用，讓人工智慧從過去的鑑別判斷，進化為能改善流程與日常的實質生產力。

NVIDIA 執行長黃仁勳在大會表示，人工智慧從以模型「訓練」為核心的階段，快速邁入以「推論」為主的新時代。AI 正從單純的聊天與內容生成，進一步走向現實世界，成為能夠自主規畫、決策並執行任務的 Agentic AI（代理式 AI），逐漸進入現實世界應用，如工業機器人、智慧製造與自動駕駛等領域。

市府表示，黃仁勳提及的Vera Rubin平台、Rubin Ultra，以及未來導入CPO（共封裝光學）的高速網路架構，正與市府日前訪問美國亞利桑那大學，促成中山大學聯手共建「矽光子亞利桑那高雄中心（SPARK）」的合作計畫目標高度一致。

市長陳其邁說，生成式AI從資料訓練轉向大規模推論的時代，算力必將大幅度增加，未來軟體服務模式轉向以AI工廠為核心的代理人服務，AI將具備主動分析、判斷與決策的能力。

高雄首先推動智慧高雄燈塔計畫，打造「主權AI」，深耕在地語言與文化。陳其邁說，一期已建置VLM平台，賦能城市影像理解；二期導入NVIDIA推理型模型（Cosmos Reason 2），使 AI 由語意描述進化至情境推理，實質支援交通與公共安全即時決策，「高雄不僅是提供可驗證場域的城市，我們正透過導入視覺語言模型（VLM），將城市治理轉化為可複製、具國際競爭力的技術資產」。

經發局長廖泰翔說，高雄目前已具備台積電先進製程、日月光先進封裝產能，及AMD矽光子研發能量的絕佳生態系，將從「先進製造基地」邁向「AI研發樞紐」的全面產業升級。