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崇越今年營運再拚新高 全球布局、新品擴大多元動能

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越集團副董事長、崇越科技董事長潘重良。記者尹慧中攝影
崇越集團副董事長、崇越科技董事長潘重良。記者尹慧中攝影

崇越（5434）今年營運將再拚新高，公司團隊指出，半導體領域持續全球布局、新品擴大、ESG布局等多元動能，公司並積極延攬與培育人才。崇越科技董事長潘重良表示：「我們將持續強化全球布局、提升高毛利主力產品競爭力外，也將積極發展先進與高機能材料，同時整合集團資源，邁向智能化、全球化與永續競爭的新階段。」

崇越今日舉辦年度媒體交流會，崇越去年受惠半導體產業高度成長趨勢，營運表現亮眼。 AI應用推升先進製程、HBM與先進封裝技術高速成長，帶動矽晶圓、光阻等關鍵材料需求顯著增加。

崇越去年營運創巔峰，崇越今年首月營收更站上60億元大關，刷新歷史同期新高紀錄；2月營收亦達55.2億元，較去年同期大幅成長13.9%，締造歷年最旺二月紀錄。展望2026年，崇越科技將持續聚焦AI、車用與資料中心等高成長應用，目標維持雙位數成長並鞏固產業領先地位。

崇越2025年第4季營收達173億元，年增 8.7%；營業淨利達10.8億元，年增12.9%，營收與淨利雙創歷年同期新高。母公司業主淨利年增率達32.4%，展現極佳獲利爆發力；單季每股盈餘（EPS）6.36 元，首破 6 元大關，創單季新高，推升全年 EPS 表現。

在變幻莫測的地緣政治、匯率、關稅壁壘夾擊下，半導體產業去年歷經前所未有的挑戰，在變局中，崇越科技營運仍改寫新高。綜觀2025年全年營收與各項獲利指標，皆全面刷新歷史紀錄；營業收入達675.8億元，年增18.6%；營業淨利達44.6億元，年增13.1%；母公司業主淨利達41.8億元，年增14.3%。全年每股盈餘高達 21.81元，穩健超越前一年度的 19.29元，締造新猷。

在美擴點 對齊國際大廠策略

在美國政府政策帶動下，半導體產業投資持續升溫。崇越科技亦加速深化美國市場布局，積極拓展各州據點，強化在地服務能力與供應鏈整合平台，協助全球半導體客戶提升營運效率並強化供應鏈韌性。

崇越集團執行董事李正榮表示，亞利桑那州據點將持續配合主要客戶的先進製程藍圖，導入相關產品與服務，並深化與當地半導體產業聚落的連結，強化在地供應鏈協作。德州據點則深化與環球晶（6488）（GlobalWafers）、恩智浦（NXP）等重要客戶的合作關係；同時，美國崇越也積極與英特爾（Intel）、德州儀器（Texas Instruments）等國際半導體大廠洽談合作，拓展更多商機與成長動能。

李正榮進一步指出，隨著美光（Micron）於愛達荷州興建新一代先進記憶體製造基地，崇越已派駐工程師進駐協助設備裝機與技術支援；同時規劃於今年第4季在博伊西（Boise）設立新據點，就近服務客戶，並提升即時技術支援能力，進一步完善全球半導體供應鏈布局。

切入日系IDM大廠 擴大日本營運版圖

在日本市場布局方面，子公司「峻川商事」近年表現亮眼，營收從成立初期2022年的71.1萬元，強勁成長至2025年的3.4億元。除深化既有客戶合作外，亦推動台灣製造產品導入至日本本土企業。此外，峻川商事將建立日本國內的設備服務、安裝、與技術支援體系，協助打造在地化供應鏈，持續擴大在日本半導體市場的布局與服務能量。

崇越科技首席執行長陳德懿指出，公司策略已從初期跟隨大客戶腳步布局熊本據點，轉向更長線的布局，未來將以九州為發展中心，深入日本當地半導體產業聚落，包含索尼（Sony）、鎧俠（Kioxia）、三菱電機及美光廣島廠等日系IDM大廠，成為推升日本營運成長的核心引擎。

在積極拓展海外市場布局的同時，崇越科技亦持續強化供應鏈韌性與永續治理。崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂表示：「我們打造供應鏈韌性，深耕半導體與關鍵材料領域，協同供應商夥伴，確保在追求營運績效的同時，亦能符合國際永續治理的高標準，成為全球半導體產業邁向永續未來的關鍵夥伴。」

先進製程

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