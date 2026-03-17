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LINE Premium 訂閱制即將上線 聊天、電商服務陸續推出

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣最多用戶使用的通訊生活平台LINE即將推動訂閱制。LINE台灣執行長暨董事長陳立人表示，今LINE Premium會員計劃已經在日本泰國推出，將提供更多進階聊天功能和會員福利。

他表示，今年起可以看到更多LINE的功能，包括最近在Android手機的LINE已經可以看到行事曆功能，近期也會推出更多聊天的服務，並在LINE的介面中獨立增加與電商相關的新界面，使用戶能夠便捷地發現和購買精選商品。

日本 泰國 電商

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