LINE Premium 訂閱制即將上線 聊天、電商服務陸續推出

高雄市長陳其邁二度赴美參加輝達（NVIDIA ）GTC大會，在執行長黃仁勳揭露AI 產業新藍圖之後，陳其邁表示，高雄將加速推動物理AI應用，讓人工智慧從過去的鑑別判斷，進化為能改善流程與日常的實質生產力。

2026-03-17 13:17